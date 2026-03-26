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Jürgen Klopp reacciona al anuncio de la salida de Mohamed Salah del Liverpool y hace una atrevida propuesta sobre Hugo Ekitike
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Klopp rinde homenaje a un icono de Anfield
Tras conocerse la noticia de que Salah pondrá fin este verano a sus nueve años en Merseyside, Klopp ha compartido su reacción personal ante la marcha del delantero. Ambos vivieron juntos una etapa repleta de títulos, y Klopp reveló que ya se ha puesto en contacto con el jugador de 33 años desde que se hiciera el anuncio oficial el martes.
En declaraciones a The Anfield Wrap, Klopp dijo: «Espero que pueda tener un buen final de temporada. Nos enviamos un mensaje anoche, pero realmente espero que disfrute del resto de la temporada, aunque sé que Mo solo puede disfrutarla si ganamos los partidos y él marca. Espero de verdad que en la última jornada todos tengáis una sonrisa en la cara, estéis felices y agradecidos por haber formado parte de una de las carreras más increíbles que jamás hayamos vivido».
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El legado del rey egipcio
Es difícil exagerar el impacto de Salah en el Liverpool, tras haber marcado 255 goles en 435 partidos desde que llegó procedente de la Roma en 2017. Klopp se refirió a la extraordinaria regularidad que ha llevado a Salah al tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la historia del club, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. El alemán sugirió que las cifras de Salah son tan elevadas que quizá nunca vuelvan a alcanzarse, aunque sí mencionó un nombre sorprendente que, en teoría, podría disputarle el trono.
Klopp señaló: «De dónde viene, por lo que ha pasado y lo que nos ha dado, es increíble. Cuando trabajas con él, la visión de conjunto es simplemente ridícula, unas cifras inigualables; puede que dentro de 10 años estemos aquí sentados y quizá [Hugo] Ekitike [rompa su récord], pero será difícil. Uno de los grandes de todos los tiempos deja el club este verano, veamos dónde aparecerá a continuación».
Una colaboración para la posteridad
La relación entre Salah y Klopp ha sido la base de gran parte del éxito reciente del Liverpool, incluyendo su triunfo en la Liga de Campeones de 2019 y su primer título de la Premier League en 2020. Klopp admitió que incluso a él le ha sorprendido el nivel de rendimiento que Salah ha mantenido a lo largo de los años que han pasado juntos en Anfield.
«Ha sido una alegría, un reto, un trabajo duro por parte de ambos (trabajar con él), un resultado increíble», añadió Klopp. «No podía imaginar que algo así fuera posible, las cifras que ha logrado, las actuaciones... Estoy seguro de que algunas de ellas serán inigualables. Ya miro atrás y no puedo creer que algo así fuera posible. Los goles que marcó, la regularidad que demostró, el deseo y las ganas de crecer cada vez más».
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La incertidumbre sobre el próximo destino de Salah
Aunque se espera que el último partido de Salah en Anfield sea contra el Brentford el 24 de mayo, ya crecen los rumores sobre su próximo destino. La Liga Profesional Saudí sigue siendo una firme candidata a ficharlo, aunque también ha surgido interés por parte de la MLS. A pesar de los rumores, el agente de Salah, Ramy Abbas, se ha mantenido firme en que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Abbas ha publicado un comunicado en el que afirma: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Nadie más lo sabe». Por ahora, la atención sigue centrada en un gran final en el Liverpool, con Salah aún en busca de una despedida gloriosa, mientras el actual equipo de Arne Slot afronta los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y el choque de cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City.