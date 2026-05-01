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Jürgen Klopp no está en la lista del Real Madrid para el banquillo; el exentrenador del Liverpool aguarda otra oferta
El Madrid y Klopp siguen caminos divergentes
Klopp y el Real Madrid toman caminos distintos: el club español busca entrenador y el alemán, de 58 años, no está entre los candidatos. La directiva evalúa otros perfiles, lo que desmiente los rumores sobre su fichaje.
La necesidad de reemplazar a Álvaro Arbeloa —quien reemplazó a Xabi Alonso en enero pero no ha logrado buenos resultados— ha generado una lista interminable de candidatos. Sin embargo, los informes señalan que muchos de esos nombres nunca se han discutido en serio: algunos intermediarios usan al Madrid para generar interés en otros clubes, mientras el club mantiene un proceso de contratación más prudente.
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Una admiración de toda la vida que nunca se ha materializado.
Desde 2012, cuando su Borussia Dortmund sorprendió en la Liga de Campeones, el nombre de Klopp ha sonado cada vez que el Real Madrid busca entrenador. Aun así, el club nunca lo ha fichado.
La historia muestra que el club prefiere ser paciente, como cuando repatrió a Carlo Ancelotti en 2021. Ahora busca un técnico que se ajuste a las necesidades tácticas inmediatas, y Klopp, que descansa lejos de los banquillos, no encaja en ese perfil para la temporada 2026-27.
El sueño de Alemania sigue siendo la prioridad
Según las mismas informaciones, el objetivo profesional definitivo de Klopp es dirigir la selección alemana. Aunque siente un profundo respeto por Julian Nagelsmann —quien ha renovado con la DFB hasta 2028—, muchos lo ven como sucesor natural si el puesto quedara vacante tras el Mundial de 2026. Hasta entonces, sigue comprometido con sus funciones como director global de fútbol del grupo Red Bull.
Desde que dejó el Liverpool en 2024, ha rechazado ofertas de varios clubes de élite para descansar de la rutina diaria, pues habla con frecuencia de la «erosión» que provocan las exigencias de dirigir un equipo de primer nivel. Para Klopp, el atractivo de un puesto en la selección radica en su ritmo diferente y en la oportunidad de liderar a su país en la escena internacional.
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A la espera de la decisión definitiva
El Real Madrid elegirá a su nuevo entrenador en las próximas semanas, al terminar La Liga. Arbeloa seguirá al mando en los últimos partidos hasta el nombramiento, antes del verano. El club quiere un técnico antes del Mundial de 2026 para planificar el mercado de fichajes.
Mientras tanto, Klopp seguirá supervisando el proyecto de Red Bull, que incluye el seguimiento de RB Leipzig y Salzburgo, y se prevé que permanezca alejado de los banquillos hasta el final de la temporada 2025-26.