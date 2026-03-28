Tras el pitido final, Klopp dejó claro lo mucho que significaba para él esa tarde. «Ha estado bien. En realidad, nada ha cambiado. He disfrutado cada segundo», afirmó Klopp. El exentrenador se mostró visiblemente emocionado por la acogida que le dispensaron los aficionados que se habían reunido para apoyar la labor de la fundación. Señaló que ese día se trataba más de la comunidad y la causa que de instrucciones tácticas.

«Mi papel hoy no era decir muchas palabras; estaba aquí por la Fundación y para formar parte de una experiencia realmente especial después de tanto tiempo, viendo a todos los chicos del Liverpool y del Dortmund, a los que no se ve muy a menudo. Hoy ha sido realmente bonito. La gente lo ha disfrutado. Ha sido muy bonito ver a los chicos jugar. ¡Solo por ver a Thiago ya ha merecido la pena la entrada!».

Cuando se le preguntó directamente si volvería al estadio el año que viene, Klopp respondió simplemente: «¡Sí!».