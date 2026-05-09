«Juego por instinto»: Jeremy Doku niega que su estilo haya cambiado y atribuye su mejoría al gol ante el Brentford

Doku lideró la victoria del Manchester City en el Etihad con una brillante jugada individual, antes de que Erling Haaland y Omar Marmoush sentenciaran el partido. Tras el encuentro, el extremo recordó cómo rompió el empate ante la obstinada defensa del Brentford que había frustrado a los locales durante una hora.

«Se parece al gol ante el Everton: queríamos un córner en corto, me desmarqué, recibí entre los centrales, entré al área, vi espacio y disparé sin pensarlo. Me alegra que entrara», declaró Doku al programa Match of the Day de la BBC.