Las negociaciones contractuales entre el FC Bayern de Múnich y el defensa Konrad Laimer se han prolongado, pero ahora podría vislumbrarse un final próximo, gracias al presidente honorario Uli Hoeneß.
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¡Juego de póquer contractual en el FC Bayern! Al parecer, Uli Hoeneß se habría involucrado en las negociaciones con la estrella de la defensa
Según Sport1, el presidente del club intervino en las negociaciones con el austriaco y logró un acuerdo. Hoeneß explicó al entorno del jugador las limitaciones económicas del campeón para un nuevo contrato.
Así, Laimer, quien ha reiterado que se siente a gusto en Múnich y desea quedarse, solo obtendría un moderado aumento salarial si renueva su contrato, que vence en 2027.
Al Bayern no le importaría que Laimer se marchara gratis.
Tras el 3-0 en la final de Copa ante el VfB Stuttgart, Laimer mostró buen humor sobre su renovación con los Rojos y bromeó con Hoeneß, quien semanas antes había sido muy severo.
«¡No es Maradona!», se quejó Hoeneß en DAZN por las supuestas elevadas exigencias salariales de Laimer. Ahora, sin embargo, parece inminente un acuerdo, también porque el Bayern no cedió y, según Max Eberl, aceptaría una salida sin indemnización dentro de un año.