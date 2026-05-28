Según Sport1, el presidente del club intervino en las negociaciones con el austriaco y logró un acuerdo. Hoeneß explicó al entorno del jugador las limitaciones económicas del campeón para un nuevo contrato.

Así, Laimer, quien ha reiterado que se siente a gusto en Múnich y desea quedarse, solo obtendría un moderado aumento salarial si renueva su contrato, que vence en 2027.