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Jude Bellingham y Kylian Mbappé marcaron en la victoria del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao, que cerró una temporada decepcionante con nota alta
Adiós a un capitán legendario
La noche giró en torno a Carvajal, último pilar de la plantilla que ganó seis Champions. El veterano lateral recibió una ovación de héroe al saltar al campo por última vez como capitán, mientras la Tribuna Sur mostraba un tifo con Alfredo Di Stéfano y un joven Carvajal junto al mensaje: «El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda».
Fiel a su carácter, no se limitó a la ceremonia: lanzó uno de sus precisos pases diagonales a Gonzalo García, quien voleó al fondo de la red para abrir el marcador. Fue su primera asistencia del curso y un recordatorio de lo que echará de menos el madridismo, pues el defensa cierra una era dorada en la capital.
- AFP
Bellingham brilla mientras Mbappé se lleva el Pichichi
A pesar de la fiesta en torno a Carvajal, Mbappé tuvo una noche complicada. El francés se llevó el Pichichi, pero parte de la grada del Bernabéu le silbó por sus recientes declaraciones tras el duelo contra el Oviedo. Sin embargo, Bellingham amplió la ventaja rematando de volea un pase picado de Thiago Pitarch y devolviendo los cánticos de «Hey Jude».
En la segunda parte, Mbappé calló a sus detractores: recibió en la frontal, giró y batió al portero con un disparo raso. Celebró con calma y corrió al banquillo para abrazar a Álvaro Arbeloa.
El Athletic Club muestra su fortaleza en el último partido de Valverde
El Athletic, ya salvado, jugó con libertad y complicó la vida a los locales. Antes del descanso, Iñaki Williams centró desde la derecha y Gorka Guruzeta marcó el 2-1.
En la segunda parte, Robert Navarro casi empata tras una jugada de Andoni Gorosabel. Luego, Brahim hizo el cuarto del Madrid, de nuevo asistido por Thiago, y Urko Izeta marcó el segundo del Athletic. En los minutos finales, Valverde dio a Íñigo Lekue su último turno con la camiseta del Athletic, reconociendo así a los fieles del club. Aunque cayeron derrotados, los Leones siguieron luchando hasta el final, reflejando el espíritu que Valverde ha inculcado.
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El fin de una época dorada
El pitido final desató la emoción. El estadio se levantó para honrar a Carvajal y a David Alaba, que se despide. El defensa austriaco, marcado por las lesiones en Madrid, recibió una guardia de honor de ambos equipos. En las gradas, los aficionados levantaron sillas blancas en homenaje a su icónica celebración en la remontada ante el París Saint-Germain.