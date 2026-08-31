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Jude Bellingham y Kylian Mbappe brillan mientras el Real Madrid de Jose Mourinho supera con comodidad al Málaga para seguir con pleno de victorias
Bellingham brilla en la goleada del Bernabéu
Bellingham mantuvo su sensacional estado de forma y marcó un gol increíble para ayudar al Real Madrid a vencer al Málaga en LaLiga, mientras el técnico de regreso Mourinho sumó una tercera victoria consecutiva. El centrocampista inglés, que fue el corazón del equipo durante todo el partido, abrió el marcador en el minuto 19 con una acción de brillantez individual. Recogió el balón a 32 metros de la portería y regateó a tres defensores rivales antes de definir ante el guardameta del Málaga Alfonso Herrero.
La influencia del jugador de 23 años no terminó ahí, ya que desempeñó un papel decisivo para doblar la ventaja solo siete minutos después. Después de que Herrero rechazara un potente disparo, el cabezazo de Bellingham en el rechace hizo que el balón rebotara en el portero del Málaga y cruzara la línea, provocando un gol en propia puerta.
- AFP
Mbappé y Güler ponen el brillo final
Kylian Mbappe dejó el partido prácticamente sentenciado antes de la media hora, prolongando además su gran momento de forma tras un reciente hat-trick ante la Real Sociedad. El francés volvió a mostrar su olfato goleador al rematar de volea un centro al fondo de la red, junto al palo izquierdo. Trent Alexander-Arnold, que regresó al once inicial como parte de los cinco cambios introducidos por Mourinho, puso el centro medido desde la banda derecha para firmar la asistencia.
La goleada se completó en el tiempo de descuento por medio del suplente Arda Guler, que se aprovechó de una contra fulgurante en la que participó Vinicius Jr. Tras un rápido intercambio de pases, Guler apareció para empujar el balón a la red desde corta distancia. Fue el broche perfecto a una noche ideal para el Real Madrid, que dominó con un 56,7 por ciento de posesión y registró 19 remates frente a los 14 del Málaga, reafirmando su condición de equipo a batir en España esta temporada mientras busca destronar a su eterno rival, el Barcelona.
Mourinho elogia al «increíble» Bellingham
Hablando después del pitido final, Mourinho deshizo en elogios hacia su joven superestrella. "Es un jugador increíble", afirmó el entrenador. "Es muy exigente consigo mismo y también es exigente con los demás. No quería verle defender casi como un segundo lateral izquierdo". El técnico portugués, ahora en su segunda etapa en el club, parece haber encontrado el equilibrio perfecto para su tridente ofensivo repleto de estrellas.
Al referirse a la química entre sus tres atacantes, Mourinho descartó las informaciones previas sobre fricciones. "Los muy, muy buenos jugadores quieren jugar siempre juntos, porque tienen la misma velocidad de pensamiento, la misma calidad y siempre tienen que ser compatibles", explicó. "Se dijo que yo no quería a los tres, pero lo que digo es que yo siempre quiero a los mejores. Hay empatía y trabajo colectivo. Todos son muy buenos".
El propio Bellingham ha hablado del impacto positivo de la llegada de Mourinho, citando una nueva sensación de libertad sobre el terreno de juego. "Siento de nuevo una mayor libertad, una mayor libertad para decidir cuándo retrasar mi posición, cuándo ir hacia delante o cuándo atacar el área", dijo Bellingham antes del partido. "Creo que esta es la mejor posición para mí, ya que me permite mostrar todas mis cualidades".
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Inicio perfecto para el Special One
Desde su regreso al Bernabéu este verano, Mourinho ha revitalizado a un equipo que parece hambriento de títulos. El Real Madrid ocupa actualmente el liderato de la tabla de La Liga con nueve puntos en tres partidos. Sin embargo, el técnico sigue siendo cauto sobre el camino que queda por delante, especialmente por el calendario que se avecina. Mourinho señaló que el parón internacional de tres semanas es una preocupación para el ritmo de su plantilla.
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