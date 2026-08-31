Hablando después del pitido final, Mourinho deshizo en elogios hacia su joven superestrella. "Es un jugador increíble", afirmó el entrenador. "Es muy exigente consigo mismo y también es exigente con los demás. No quería verle defender casi como un segundo lateral izquierdo". El técnico portugués, ahora en su segunda etapa en el club, parece haber encontrado el equilibrio perfecto para su tridente ofensivo repleto de estrellas.

Al referirse a la química entre sus tres atacantes, Mourinho descartó las informaciones previas sobre fricciones. "Los muy, muy buenos jugadores quieren jugar siempre juntos, porque tienen la misma velocidad de pensamiento, la misma calidad y siempre tienen que ser compatibles", explicó. "Se dijo que yo no quería a los tres, pero lo que digo es que yo siempre quiero a los mejores. Hay empatía y trabajo colectivo. Todos son muy buenos".

El propio Bellingham ha hablado del impacto positivo de la llegada de Mourinho, citando una nueva sensación de libertad sobre el terreno de juego. "Siento de nuevo una mayor libertad, una mayor libertad para decidir cuándo retrasar mi posición, cuándo ir hacia delante o cuándo atacar el área", dijo Bellingham antes del partido. "Creo que esta es la mejor posición para mí, ya que me permite mostrar todas mis cualidades".







