Para Luis de la Fuente, el portero titular de España en el Mundial parece decidido. Entre los seguidores de La Roja apenas hay debate. Pero los aficionados de la Premier League quizá se pregunten por qué David Raya no es el número uno, pese a sus tres Premier League Golden Gloves consecutivos.

Unai Simón es el titular desde la Euro 2020 y, pese a los tres Guantes de Oro consecutivos de Raya con el Arsenal, se espera que siga bajo palos en la Copa América.

Raya dejó su portería a cero en 28 de 51 partidos con los Gunners la temporada pasada y fue considerado el mejor portero de Europa. Sin embargo, con la selección solo ha sido titular en un amistoso contra Egipto desde noviembre de 2024, así que probablemente será suplente de Simón ante Cabo Verde.

«Sería injusto no valorar la calidad, la clase, la trayectoria y la experiencia profesional de Unai Simón», declaró De la Fuente en marzo al ser preguntado por sus porteros. «Sería absurdo que tuviera que venir aquí a reafirmarlo, solo porque se trata de Unai Simón. Cuando un portero está a este nivel, hay que respetar su prestigio y su trayectoria».

Los hinchas del Barcelona deseaban que Joan García, tras su buena temporada de debut, tuviera una oportunidad, pero su irregular actuación en el empate contra Irak ha disipado esa posibilidad.