Jude Bellingham se quedará en el banquillo en el partido de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Bayern de Múnich debido a una posible lesión

El Real Madrid afronta una tarea titánica al recibir al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, se espera que los blancos no cuenten con Bellingham en su alineación titular, ya que, según informa OK Diario, el centrocampista aún no tiene la forma física necesaria para competir al máximo nivel desde el pitido inicial.

La superestrella inglesa ha sido el eje central de la temporada del Madrid, pero su reciente falta de ritmo se ha convertido en una gran preocupación para el cuerpo técnico. Para el encuentro de este martes, no será titular.

Y lo cierto es que su falta de ritmo sigue siendo significativa, lo que obliga a Álvaro Arbeloa a buscar alternativas en su rombo de centro del campo para garantizar que el equipo pueda competir con el gigante alemán.