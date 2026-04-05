Getty
Traducido por
Jude Bellingham se quedará en el banquillo en el partido de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Bayern de Múnich debido a una posible lesión
Bellingham se prepara para desempeñar un papel de suplente
El Real Madrid afronta una tarea titánica al recibir al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Sin embargo, se espera que los blancos no cuenten con Bellingham en su alineación titular, ya que, según informa OK Diario, el centrocampista aún no tiene la forma física necesaria para competir al máximo nivel desde el pitido inicial.
La superestrella inglesa ha sido el eje central de la temporada del Madrid, pero su reciente falta de ritmo se ha convertido en una gran preocupación para el cuerpo técnico. Para el encuentro de este martes, no será titular.
Y lo cierto es que su falta de ritmo sigue siendo significativa, lo que obliga a Álvaro Arbeloa a buscar alternativas en su rombo de centro del campo para garantizar que el equipo pueda competir con el gigante alemán.
- AFP
Militão, listo para volver a la defensa
Aunque las noticias sobre Bellingham son desalentadoras, hay un rayo de esperanza para el gigante español en la figura de Éder Militão. El defensa brasileño ha superado con éxito un largo proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión muscular en el bíceps femoral que afectaba al tendón proximal.
Aunque podría haber regresado antes, el cuerpo técnico optó por un enfoque prudente para asegurarse de que alcanzara el cien por cien de su forma física.
El defensa demostró su estado de forma durante una aparición de 30 minutos contra el Mallorca, donde no solo se mostró sólido en defensa, sino que también logró marcar un gol. Si no hay contratiempos, formará el centro de la defensa junto a Rüdiger.
Arbeloa se enfrenta a un dilema a la hora de elegir el once
Tras la sorprendente derrota ante el Mallorca, Arbeloa se ve presionado para encontrar el equilibrio adecuado de cara a la visita del Bayern. Dado que se prevé que Bellingham no sea titular, el dilema táctico gira en torno a quién cubrirá el vacío creativo.
Arda Güler y Thiago Pitarch son los principales candidatos para asumir el relevo en las posiciones de mediocampistas ofensivos, mientras el Madrid busca asegurarse una ventaja en el partido de ida.
- AFP
Aumenta la presión en el Bernabéu
Lo que está en juego no podría ser más importante para el Real Madrid, que pasa de la decepción nacional a la ambición europea. El enfrentamiento contra el Bayern de Múnich supone un punto de inflexión en su temporada, con la amenaza de un año «en blanco» acechando en el horizonte.
El objetivo es sencillo: conseguir un resultado que les sitúe en una posición sólida de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena dentro de una semana. Arbeloa habló de la necesidad de concentrarse tras la derrota ante el Mallorca, afirmando: «Necesito que los jugadores piensen en el martes».