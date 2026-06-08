Jude Bellingham recibió una advertencia del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre «14 o 15 titulares», mientras la superestrella del Real Madrid compite con Morgan Rogers por el puesto de número 10 en el Mundial

La relación entre Tuchel y Bellingham ha tenido roces. El técnico llamó «repulsivo» al comportamiento del jugador en una derrota ante Senegal, aunque luego se disculpó. En noviembre surgieron nuevas tensiones cuando Tuchel dijo que «revisaría» su actitud tras su reacción al ser sustituido contra Albania.

Las lesiones también han mermado su ritmo: se perdió partidos de clasificación por un problema de hombro y quedó fuera de la concentración internacional de octubre. Aun así, Tuchel lo elogió tras la reciente victoria sobre Nueva Zelanda en Tampa, donde Bellingham, con el brazalete de capitán, entró en el descanso.

«Se ve que Jude tiene decisión y garra», afirmó Tuchel tras la victoria por 1-0. «Esa es su característica clave, pero se nota que viene de una lesión y está lleno de energía y feliz de volver al campo. Hizo un parón en una parte decisiva de la temporada, la de la Liga de Campeones y la lucha por el campeonato en España, así que fue una gran pena para el Real Madrid y para él personalmente».