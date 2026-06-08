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Jude Bellingham recibió una advertencia del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre «14 o 15 titulares», mientras la superestrella del Real Madrid compite con Morgan Rogers por el puesto de número 10 en el Mundial
Tuchel sigue sintiendo la presión por la profundidad de la plantilla
Tuchel ha dejado claro que la reputación no garantiza un puesto en su once para el Mundial. Aunque Bellingham sigue siendo clave, el técnico alemán insiste en que hay 14 o 15 jugadores con nivel de titular, así que el mediocampista de 22 años deberá pelear por cada minuto.
Al preguntarle si el centrocampista del Real Madrid debe pelear por un lugar en el once, respondió: «Sí, es uno de los titulares, pero tenemos 14 o 15 jugadores con nivel de titular. Los puestos pueden cambiar, pero ahora hay 14 o 15 titulares y Jude es uno».
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El ascenso de Morgan Rogers
El principal rival de Bellingham en la lucha por la posición de centrocampista ofensivo ha sido Rogers. El jugador del Aston Villa se ha convertido en uno de los favoritos de Tuchel, ya que ha disputado 12 de los 13 partidos que el entrenador ha dirigido. Cabe destacar que Rogers fue el único jugador que participó en los ocho partidos de clasificación para el Mundial de Inglaterra, lo que sugiere que actualmente tiene ventaja táctica en el sistema preferido del entrenador.
Bellingham, por su parte, ha contado con menos continuidad desde la llegada de Tuchel en enero de 2025: solo ha sido titular en cuatro partidos y ha entrado tres veces desde el banquillo, lejos de la regularidad que mostró en la Euro 2024 con Southgate, torneo en el que solo se perdió 29 minutos en siete encuentros.
Cómo manejar una relación inestable
La relación entre Tuchel y Bellingham ha tenido roces. El técnico llamó «repulsivo» al comportamiento del jugador en una derrota ante Senegal, aunque luego se disculpó. En noviembre surgieron nuevas tensiones cuando Tuchel dijo que «revisaría» su actitud tras su reacción al ser sustituido contra Albania.
Las lesiones también han mermado su ritmo: se perdió partidos de clasificación por un problema de hombro y quedó fuera de la concentración internacional de octubre. Aun así, Tuchel lo elogió tras la reciente victoria sobre Nueva Zelanda en Tampa, donde Bellingham, con el brazalete de capitán, entró en el descanso.
«Se ve que Jude tiene decisión y garra», afirmó Tuchel tras la victoria por 1-0. «Esa es su característica clave, pero se nota que viene de una lesión y está lleno de energía y feliz de volver al campo. Hizo un parón en una parte decisiva de la temporada, la de la Liga de Campeones y la lucha por el campeonato en España, así que fue una gran pena para el Real Madrid y para él personalmente».
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Dar en el blanco en el Mundial
La duda para los Tres Leones es si Bellingham ya superó a Rogers y se ganó un lugar entre los 14 o 15 titulares de Tuchel. Cerca del torneo, Tuchel cree que Bellingham llega en su mejor momento. «Ahora se ve que está en un momento ideal», añadió el entrenador. «Vuelve, está fresco, con ganas de jugar y en plena forma».