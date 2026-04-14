Jude Bellingham promete que el Real Madrid «no se echará atrás» ante el Bayern de Múnich y advierte a sus compañeros de que «ya no nos quedan más oportunidades» para salvar la temporada

Aunque el club sigue siendo muy competitivo, la Liga de Campeones es el trofeo que define su identidad. Tras el primer partido, Bellingham fue claro: el margen de error es nulo en la fase decisiva.

En la víspera del decisivo partido de vuelta, el centrocampista inglés lo dejó claro en la rueda de prensa: «Esa es nuestra mentalidad, no vamos a escondernos. Queremos creer porque no nos quedan más oportunidades».