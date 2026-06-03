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¿Jude Bellingham o Morgan Rogers? Alan Shearer revela quién cree que se ha llevado el puesto de número 10 de Inglaterra en el Mundial
Shearer prefiere a Rogers sobre Bellingham
Shearer, en declaraciones previas al torneo, insiste en que Tuchel debe priorizar el estado de forma actual sobre la reputación al elegir su once inicial. En una entrevista con SunSport, el comentarista sugirió que Rogers juegue por detrás del delantero centro, a pesar de que Bellingham porta el dorsal 10. Sus temporadas en sus clubes muestran un contraste claro, lo que complica la decisión de Tuchel.
Shearer justifica su preferencia por el mediapunta del Aston Villa: «Ahora mismo, Rogers lleva una ligera ventaja. Bellingham ha sufrido un par de lesiones, mientras que Rogers ha entrado y rendido muy bien».
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Un talento extraordinario se gana su puesto
El legendario delantero está impresionado por la evolución del jugador de 23 años, y las cifras lo confirman. Rogers jugó 55 partidos esta temporada, marcó 14 goles y dio 12 asistencias, clave en la Europa League del Aston Villa.
Shearer apostaría por un centro del campo formado por Rogers, Elliot Anderson y Declan Rice. Con confianza, añadió: «Creo que él será titular. Ya veremos qué pasa con Bellingham. Rogers ha estado fantástico. Tiene muchísimo talento y se ha ganado el derecho a ir al Mundial y, con suerte, hacerlo muy bien».
Gestión de exclusiones de gran repercusión
A diferencia de la maratoniana temporada de su compañero en la selección, Bellingham vivió una campaña frustrante y llena de lesiones con el Real Madrid. El centrocampista jugó 40 partidos entre La Liga, la Liga de Campeones y las copas nacionales, en los que marcó ocho goles y dio cinco asistencias.
Aun así, Shearer confía en que el cuerpo técnico gestionará la situación: «El once del debut no será el mismo que juegue todo el torneo. Y si hay un entrenador capaz de manejar a los jugadores, incluso a los grandes que se quedan fuera, ese es este».
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Los Tres Leones cerrarán su preparación con amistosos ante Nueva Zelanda el 6 de junio y Costa Rica el 10 de junio. Después, Tuchel deberá elegir al mediapunta titular. Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial contra Croacia el 17 de junio, luego enfrentará a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27 de junio.