Jude Bellingham, del Real Madrid, compra una participación en el Birmingham Phoenix, equipo de la liga de críquet «The Hundred»

La inversión sitúa a Bellingham junto a caras conocidas: el Warwickshire County Cricket Club mantiene el 50,4 % y Knighthead Capital Management, dueños del Birmingham City, el 48,4 %. Así, comparte consejo con la leyenda de la NFL Tom Brady, quien es inversor minoritario de la empresa matriz del club.

La estrella del Real Madrid, agradecida por su formación, declaró: «Para mí, el Birmingham City es el mejor equipo en el que podría haber crecido y el mejor al que podría haber apoyado. Allí recibí la mejor formación en el fútbol y en la vida», y añadió que en la ciudad «todos se cuidan muy bien unos a otros».