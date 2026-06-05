Jude Bellingham debería ser el rostro de Inglaterra en el Mundial, pero podría quedarse en el banquillo si Thomas Tuchel así lo decide

Ese gol sigue siendo el momento cumbre de la carrera de Bellingham, al menos hasta ahora.

Hasta entonces su ascenso había sido meteórico: con 19 años brilló en el Mundial 2022 y llevó al Borussia Dortmund a la lucha por la Bundesliga, que se escapó cuando él se lesionó, hasta brillar en su debut en el Bernabéu con actuaciones de Balón de Oro, incluidos dos goles agónicos en sus primeros Clásicos.

Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a alcanzar ese nivel. Las lesiones, especialmente la del hombro que lo llevó al quirófano el pasado verano, y el bajón del Madrid han afectado su rendimiento.

Con Inglaterra tampoco ha convencido a Thomas Tuchel, aunque será la cara del equipo en el Mundial 2026 y la estrella del anuncio de adidas junto a Timothée Chalamet.

Por eso, existe la posibilidad real de que Bellingham no esté en el once inicial contra Croacia el miércoles 17 de junio.