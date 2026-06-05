Getty/GOAL
Traducido por
Jude Bellingham advirtió que a Thomas Tuchel «le importan un comino los egos», mientras se prevé que Morgan Rogers eclipse a la estrella del Real Madrid y a Harry Kane en el Mundial
Tuchel prefiere el rendimiento a la reputación
Butt afirma que el seleccionador inglés, Tuchel, no dudará en dejar fuera a las superestrellas que no rindan en el Mundial 2026. El excentrocampista cree que Rogers, del Villa, podría reemplazar pronto a Bellingham si el madridista no recupera su mejor nivel en las primeras jornadas.
Bellingham llega al torneo tras una temporada con lesiones en el hombro y el tendón de la corva que le obligaron a parar, aunque aún así jugó 40 partidos, 30 como titular.
Rogers, de 23 años, llega tras una temporada estelar: el Aston Villa ganó la Europa League y terminó cuarto en la Premier, y él sumó 13 goles y 11 asistencias.
Además, ha jugado 13 de los 14 partidos de Inglaterra desde 2024, lo que refuerza su peso en la selección y le sitúa en disposición de eclipsar a las grandes figuras del equipo de Tuchel.
- Getty
Butt impulsa a Rogers para que brille
En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt destacó las cualidades tácticas que podrían convertir a Rogers en la revelación del torneo. «Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka y Jude Bellingham son las superestrellas, pero Morgan Rogers podría sobresalir», afirmó.
Todo dependerá de cómo empiece Jude Bellingham. Si arranca en racha, es otra historia; pero si no está en forma o Kane no marca, la situación cambia.
Siempre surge un jugador así en cada torneo. Rogers, del estilo de Tuchel, puede marcar desde fuera del área, algo clave en un Mundial.
Tiene el factor X: marca goles y hacia el final de la temporada mostró un gran nivel. Confío en que puede salir desde el banquillo, anotar y cambiar partidos.
El once inicial se elige solo y él no entrará de inmediato, pero si Bellingham no está a la altura, Tuchel no duda en cambiarlo y meter a Rogers.
Si eso pasa, Rogers podría terminar como el mejor jugador inglés del torneo. A menudo un secundario se convierte en estrella, y a él le puede pasar.
Aumenta la presión sobre las decisiones tácticas
Butt mostró preocupación por las opciones de Inglaterra, citando el clima, los largos viajes y las altas expectativas. «Llegar a semifinales o a la final sería un éxito, pero, dada la presión nacional, hasta eso podría verse como un fracaso.
No creo que lo sea: tenemos una plantilla joven y aún falta tiempo. No nos veo ganándolo. Con el calor, la humedad y los desplazamientos, parece imposible; no tengo confianza.
Para mí, fracasar sería quedarnos en la fase de grupos. Si no alcanzamos las semifinales, muchos lo verán como un gran fracaso, sobre todo por el talento que tenemos y por los jugadores que se quedaron en casa.
No ha convocado a Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ni Trent Alexander-Arnold, así que, si no llegamos lejos, la culpa recaerá en Thomas Tuchel.
Si no se logra, creo que él mismo se marcharía. Prefiere el día a día de un club. El puesto de seleccionador de Inglaterra es enorme, uno de los más importantes del mundo, pero si no hay éxito ambas partes querrán separarse».
Al analizar los favoritos, Butt añadió: «Por el calor y la humedad, será muy duro. Podríamos enfrentar a México en Ciudad de México en octavos.
«Sería una locura no considerar a Brasil o Argentina como favoritos. Brasil ya no es el mismo de la época de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos; ya no tiene tantas superestrellas.
España es la favorita y eso se nota, ya que sabe manejar la presión y contará con un gran apoyo. Creo que podrían llegar lejos, pero en mi cabeza siguen Brasil y Argentina. Simplemente creo que serán ellas».
- Getty Images
Los Tres Leones se enfrentan a una prueba inmediata
La audacia táctica de Tuchel se pondrá a prueba cuando Inglaterra debute en el Grupo L ante Croacia en el AT&T Stadium el 17 de junio. Los Tres Leones, que comparten grupo con Ghana y Panamá, necesitarán el mejor nivel de su capitán, Kane, tras una temporada espectacular en la que marcó 61 goles con el Bayern de Múnich.
Rogers aguarda su oportunidad en el banquillo, confiado tras impulsar al Aston Villa hacia la gloria en la Europa League.