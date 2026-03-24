Getty Images Sport
Traducido por
Joshua Kimmich resta importancia a las posibilidades de Alemania en el Mundial de 2026 mientras el capitán se prepara para el partido contra Suiza
Kimmich habla sobre su condición de equipo menos favorito antes del desplazamiento a Basilea
En una entrevista publicada por DFB.de, Kimmich hizo un análisis sin tapujos de la situación de su equipo en el fútbol internacional antes del partido amistoso que disputarán en Basilea. El centrocampista de 31 años reconoció que, a pesar de su prestigio histórico, las eliminaciones en la fase de grupos en las dos últimas ediciones de la competición les han hecho perder su posición de liderazgo. Mientras el seleccionador Julian Nagelsmann busca coger impulso antes de viajar a Estados Unidos, Canadá y México, el capitán se muestra realista ante los retos que se avecinan.
Dijo: «No somos los grandes favoritos porque no hemos rendido en los torneos anteriores. Cuando empiece el primer partido, solo importará ese partido y nada más, completamente al margen de cómo hayan ido los torneos anteriores».
- Getty Images Sport
Capitán de la selección nacional
Este ciclo de torneos supone un cambio significativo para Kimmich, quien asumió el papel de líder principal en 2024 tras la retirada internacional de Manuel Neuer. El jugador de 31 años destacó que su perspectiva ha evolucionado considerablemente desde sus inicios en la selección nacional, señalando que sus responsabilidades ahora van mucho más allá de su propio rendimiento individual sobre el terreno de juego. Reflexionando sobre su crecimiento a lo largo de los años, explicó: «Con el paso de los años, vas asumiendo un papel diferente. Como capitán, mi papel es distinto al que tenía en los torneos de hace cuatro u ocho años. El historial no es bueno, pero eso no cambia el enfoque de los torneos».
Apoyando la coherencia del entrenador principal
Aunque el capitán restó importancia al hecho de ser favoritos, mostró un firme respaldo a Nagelsmann. Cree que el enfoque constante y la convicción táctica del exentrenador del Bayern son justo lo que la plantilla necesita para encontrar su identidad. Elogió al técnico por mantener sus principios independientemente del ruido externo que rodea a los resultados del equipo. «No ha cambiado mucho su enfoque ni su preparación», explicó. «La preparación para la Eurocopa fue muy buena. Ser constante es una de las fortalezas de un entrenador. La situación externa siempre cambia con las victorias y las derrotas, por lo que la coherencia interna es importante».
- Getty Images Sport
La búsqueda del mejor equipo frente al talento individual
De cara al futuro, Alemania tiene cuatro amistosos internacionales para perfeccionar su sistema antes de que comience el torneo. Tras su partido fuera de casa contra Suiza el 27 de marzo, el equipo recibirá a Ghana el 30 de marzo. Sus preparativos finales incluyen un partido en casa contra Finlandia el 31 de mayo, antes de viajar para enfrentarse a Estados Unidos el 6 de junio.
Estos partidos son cruciales para forjar la unidad que destacó el capitán. «No es importante tener la mejor plantilla del mundo, sino el mejor equipo del mundo», señaló. A continuación, iniciarán su andadura en el Grupo E del Mundial contra Curazao el 14 de junio, antes de enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.