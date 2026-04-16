El Bayern vivió una noche de locura: los aficionados animaron sin pausa y el equipo respondió con carácter. Los locales se repusieron tres veces en el marcador. El 3-3 de Luis Díaz en el 89 valió el pase, y Michael Olise anotó el 4-3 en el descuento. Eduardo Camavinga y Arda Güler, del Madrid, fueron expulsados. Los blancos protestaron airadamente, mientras los bávaros festejaban ante la grada su billete a semifinales.
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Joshua Kimmich asume el papel de exjefe en el FC Bayern... ¡y vuelve a hablar de la Juve!
Tras el partido, preguntaron a Joshua Kimmich si había vivido una noche más emotiva en la Liga de Campeones desde su llegada al Bayern en 2015. El centrocampista, de 31 años, se lo pensó un momento y recordó solo un encuentro comparable: Solo recordó el partido de vuelta de octavos contra la Juventus en 2016, cuando perdían 0-2 y ganaron 4-2 en la prórroga. «He vivido muchas noches emotivas que acabaron mal, así que estoy muy contento de haber pasado», añadió.
Kimmich estaba satisfecho con el resultado y la mentalidad ante el Real Madrid, pero admitió: «No fue un partido de alto nivel. Hay mucho que mejorar».
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El FC Bayern ha bajado el ritmo con respecto al partido de ida
De hecho, los muniqueses se muestran más nerviosos, menos dominantes y menos peligrosos que en la ida. Sus cuatro delanteros se mostraron incómodos, en parte por los ajustes de Álvaro Arbeloa. El lateral Ferland Mendy, titular inesperado, contuvo mejor a Michael Olise que Álvaro Carreras en la ida. Por eso sorprendió que la UEFA nombrara a Olise mejor del partido.
En la ida, el xG favorecía al Bayern (2,9 vs. 2,2); en la vuelta, el Madrid tuvo 2,3 frente a 2,1. Así pues, el Bayern marcó dos goles más de lo esperado y encajó uno extra, en parte por culpa de Manuel Neuer. Tras brillar la semana pasada, provocó el 0-1 con un grave error y también falló en el 1-2. El 2-3 nació de una cadena de fallos en la que participó Dayot Upamecano, quien, en líneas generales, estuvo sólido.
«Es muy bueno pasar de ronda con dos victorias contra el Real Madrid y, aun así, tener la sensación de que podemos mejorar», dijo Kimmich, quien, con sus críticas —bastante sorprendentes en esta situación—, asumió en cierto modo el papel de Matthias Sammer.
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FC Bayern: Joshua Kimmich sigue los pasos de Matthias Sammer
El exdirector deportivo del Bayern y actual asesor del Dortmund suele criticar en los momentos de mayor euforia. Tras cuatro años de éxito con una Copa de Alemania y tres semifinales, Sammer dejó el Bayern en 2016. Poco antes, tras la dramática clasificación contra la Juve mencionada por Kimmich, cayeron de forma igual de intensa en semifinales ante el Atlético de Madrid. Este año, en la final de Budapest podría darse un reencuentro, pero primero les aguarda el París Saint-Germain en semifinales.
Para Kimmich, el PSG es «el equipo más en forma» de Europa. El presidente del club, Jan Christian Dreesen, dio al vigente campeón como favorito, pese a que el Bayern venció 2-1 en París en la fase de grupos. Tras una gran primera parte y con Díaz expulsado, el Bayern defendió el 2-1 hasta el final.
Kimmich recordó el duelo contra la Juventus de hace diez años, que le marcó, aunque esta vez no se refirió al dramático partido de vuelta. Al ser preguntado si la primera parte contra el PSG había sido la mejor de su etapa en el Bayern, respondió: «Sí». Solo la compara con la primera parte del partido de ida contra la Juve en 2016. Para la próxima semifinal ante el PSG se necesitarán ambas cosas: la calidad del partido de ida contra la Juve y la mentalidad del de vuelta.