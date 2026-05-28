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Josh Kroenke insiste en que la renovación del contrato de Mikel Arteta es la «máxima prioridad» del Arsenal
La renovación de Arteta, prioridad absoluta
El Arsenal actúa rápido para asegurar el futuro de Arteta. Kroenke confirma que renovar al entrenador es prioridad. El técnico entrará este verano en el último año de su contrato, lo que impulsa al club a cerrar pronto un acuerdo que reconozca su éxito.
En declaraciones a NBC Sports, Kroenke fue tajante: «Mantener a Mikel es una prioridad absoluta, y la buena noticia para los aficionados del Arsenal de todo el mundo es que él está disfrutando del proyecto. Está disfrutando de estar aquí y, desde su etapa como jugador hasta ahora, es un hombre del Arsenal de los pies a la cabeza».
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Aprovechando el éxito en la Premier League
La presión por renovar llega tras una temporada memorable: Arteta acabó con 22 años sin título de la Premier League. Ahora el Arsenal aspira al doblete, pues se mide al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, muestra del giro cultural y deportivo liderado por el español.
Kroenke no tardó en elogiar al entrenador y a los jugadores. «Si hay alguien a quien atribuir todo esto, doy el 100 % del mérito a Mikel, a su cuerpo técnico y a los jugadores; ellos son los responsables. Por mucho que Mikel diseñe nuestras tácticas, los jugadores son los que tienen que salir al campo; son ellos los que tienen que salir a ganar por ti», explicó.
La visión de Kroenke para alcanzar el dominio
A pesar del reciente título nacional, la directiva del Arsenal no se conforma. Kroenke, dueño de los Denver Nuggets y los Los Angeles Rams, quiere que los Gunners dominen el fútbol inglés de forma sostenida.
«Vamos a intentar reforzarnos porque sabemos que los equipos que nos rodean van a mejorar. Si no evolucionas, te quedas atrás. Pep Guardiola sigue avanzando y, si recordamos 2019 o 2020, nos preguntábamos: “¿Cuándo llegará nuestra oportunidad?”. Podría haber llegado antes», concluyó el copresidente.
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Invertir en el mercado de fichajes de verano
Con el director deportivo, Andrea Berta, se espera que el Arsenal vuelva a moverse en el mercado de fichajes este verano. Ya hay planes para contratar un defensa, un centrocampista y un delantero, con el fin de tener una plantilla con la profundidad necesaria para competir en todos los frentes la próxima temporada. Esto llega tras la importante inversión de 250 millones de libras del año pasado, clave en su lucha por el título.
Kroenke recordó una reunión clave con Berta que marcó las ambiciones del club: «Fui a ver a Andrea y le mostré nuestros anillos de campeón. Le dije: “Para esto estamos aquí”. Así que, al definir nuestra estrategia, sabemos lo que buscamos. La idea era, en lugar de fichar a un jugador concreto, completar la plantilla con profundidad de calidad. Hay que quitarse el sombrero ante Andrea y todo nuestro equipo técnico por ello».