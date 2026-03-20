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José Mourinho y David de Gea rinden homenaje tras la trágica muerte del exentrenador del Manchester United
El homenaje de Mourinho
Louro ha fallecido a los 67 años; según las informaciones, el exentrenador de porteros falleció tras una larga enfermedad. Louro fue uno de los colaboradores de mayor confianza de Mourinho, trabajando como entrenador de porteros durante sus etapas en el Oporto, el Chelsea, el Real Madrid, el Inter de Milán y el Manchester United. Vítor Baía, Petr Čech y Julio César fueron nombrados mejores porteros de la UEFA mientras trabajaban bajo la tutela del entrenador, y Mourinho ha dedicado un sincero homenaje a uno de sus amigos más cercanos.
Mourinho escribió en Instagram: «En mi familia sigues vivo. Seguiré oyéndote decir antes de cada partido: “Hermano, todo va a salir bien”».
De Gea también escribió en las redes sociales: «Descansa en paz». Ese mensaje iba acompañado de una foto de los dos juntos y dos emojis: unas manos en oración y una paloma blanca.
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Los clubes de fútbol expresan sus condolencias
El Real Madrid ha anunciado la trágica noticia del fallecimiento de Louro y ha declarado en un comunicado: «El Real Madrid desea expresar sus condolencias, su cariño y su pésame a su familia, compañeros, clubes y todos sus seres queridos.
Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid a las órdenes de José Mourinho, Silvino Louro ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Silvino Louro falleció a los 67 años. Que descanse en paz».
El Manchester United se hizo eco de esos sentimientos y escribió: «Nos entristece saber que nuestro exentrenador de porteros, Silvino Louro, ha fallecido.
Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Silvino en estos momentos difíciles».
El Inter de Milán declaró: «El FC Internazionale Milano desea expresar sus condolencias por el fallecimiento de Silvino de Almeida Louro, miembro durante mucho tiempo del cuerpo técnico de José Mourinho y entrenador de porteros del primer equipo del Inter entre 2008 y 2010.
Tras una carrera de 23 años como portero, Silvino comenzó a trabajar con Mourinho, permaneciendo a su lado desde 2001 hasta 2018. En el Inter, entrenó a una generación de porteros formada por Julio César, Francesco Toldo y Paolo Orlandoni, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de Cristian Chivu en el mismo puesto. Con gran personalidad y carisma, no era raro ver a Silvino ponerse los guantes y participar de primera mano en los entrenamientos en Appiano Gentile. Durante sus dos temporadas en el Club, su contribución fue clave para que los nerazzurri ganaran dos títulos de liga, dos Supercopas, una Coppa Italiana y la Liga de Campeones en 2010.
«El Club está con su familia en estos momentos de dolor».
El Chelsea, «profundamente entristecido» por la muerte de su exentrenador
El Chelsea declaró: «Todos en el Chelsea FC estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro antiguo entrenador de porteros, Silvino Louro. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos en estos momentos tan difíciles».
John Terry compartió una foto de Louro en Instagram, con el comentario: «Descansa en paz, amigo mío. Qué gran hombre».
Louro disfrutó de una larga carrera como portero, jugando en equipos como el Vitória de Setúbal, el Benfica y el Oporto, además de disputar 23 partidos con la selección de Portugal entre 1983 y 1997. Ganó cuatro veces la liga portuguesa, todas ellas durante su etapa en el Benfica.
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Homenajes del mundo del fútbol portugués
El Benfica, su antiguo club, declaró: «El Sport Lisboa e Benfica expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Silvino.
«Exportero del Club y de la selección nacional, permanecerá para siempre en la memoria de los aficionados del Benfica como una figura destacada de una generación que honró enormemente el escudo que lucían en el pecho.
El club transmite su más sincero pésame a la familia y amigos».
El Oporto declaró: «El FC Porto está de luto por el fallecimiento de Silvino Louro. Como jugador, ganó dos campeonatos y una Supertaça. Como entrenador de porteros, Silvino conquistó ocho títulos más, entre ellos una Liga de Campeones y una Copa de la UEFA.
«El FC Porto envía su más sincero pésame a la familia y amigos de Silvino».
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