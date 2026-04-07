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José Mourinho, «triste», afirma que algunos jugadores del Benfica «no viven por y para el fútbol» y da por perdida la lucha por el título de la Liga de Portugal tras un «pobre» empate ante el Casa Pia, que se encuentra en peligro de descenso
Las esperanzas de los Eagles de ganar el título se esfuman
La lucha del Benfica por el título portugués sufrió un revés casi fatal en Rio Maior, donde se vio obligado a conformarse con un empate a 1-1 ante un resistente Casa Pia. A pesar de dominar el partido con 18 disparos y un abrumador 78 % de posesión del balón, las Águilas carecieron de puntería y solo lograron tres tiros a puerta. Richard Ríos rompió finalmente el empate en el minuto 68, pero un calamitoso error defensivo de Antonio Silva diez minutos más tarde permitió a Rafael Brito empatar, dejando al Benfica a siete puntos del líder.
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Mourinho critica la falta de ambición
Tras el pitido final, Mourinho se mostró muy crítico con el resultado y lamentó haber perdido el control sobre el destino del Benfica en la lucha por el segundo puesto. Reveló que, en el descanso, mantuvo una charla muy directa en la que cuestionó la disciplina táctica de los jugadores y su compromiso general con las exigencias del deporte.
En declaraciones a Sport TV, Mourinho dijo: «Más allá del incidente [del gol de Casa Pia]... diría más: no solo hemos perdido dos puntos, sino las últimas oportunidades que teníamos de luchar por el título, y hemos perdido el control de nuestro destino para acabar segundos. No me gustó la primera parte; en el descanso hablamos de lo que tendríamos que cambiar tácticamente, e intenté hacerles entender... porque hay algunos que a veces parecen no comer fútbol, no respirar fútbol; parece que a veces se olvidan de la realidad.
«Les hice unos cálculos. Si no ganábamos este partido, la difícil pero posible lucha por el título terminaría, y ya no dependeríamos de nosotros mismos para quedar segundos; eso es lo que estaba en juego».
Añadió: «El árbitro no influyó en el resultado, pero sí tuvo mucha influencia en un partido mediocre. El Benfica estuvo flojo en la primera parte, en cuanto a actitud, mejoró después en todos los aspectos, pero luego el partido se acaba y, por así decirlo, el campeonato se acaba con una situación de descuido, algo que no puede darse cuando se va ganando 1-0».
El invicto Benfica, frenado por los empates
En lo que supone una anomalía estadística, el Benfica sigue siendo el único equipo invicto de la Liga de Portugal esta temporada, pero ocupa el tercer puesto debido a la asombrosa cifra de nueve empates. Ocho de esos empates se han producido bajo la dirección de Mourinho, incluidos los puntos perdidos contra el Tondela y el Rio Ave.
Reflexionando sobre la complacencia del equipo tras adelantarse en el marcador, Mourinho dijo: «Mejoramos mucho en la segunda parte, creamos muchas ocasiones. Pero cuando vas ganando a un rival que no ha disparado ni una sola vez a puerta, me atrevería a decir que tuvimos un 75 u 80 % de posesión, lo cual es absurdo, y luego, tras ponernos 1-0 arriba, estoy de acuerdo en que hay complacencia. No hay esa energía, ese hambre de un equipo que está jugando muy bien, dándolo todo. Diría que para quedar terceros podríamos incluso perder todos los partidos, o casi todos. Para un equipo que lo está dando todo, ese único gol es algo que no puede pasar».
Concluyó con una valoración contundente de sus jugadores: «Sin haber tenido nunca la tristeza de la derrota hasta ahora, hemos tenido muchos empates con la tristeza de la derrota, muchos con influencias externas. No hay gente mala ahí, gente irrespetuosa, no existe ahí [en el equipo]. Lo que existe son ciertos perfiles que, independientemente de su cuenta bancaria y sus títulos, tienen hambre, y otras personas que parecen tomarse esta vida a la ligera. Eso me entristece. No son malas personas, ni malos profesionales, pero realmente carecen de ese carácter».
- AFP
Luchando por el segundo puesto
Aunque el Benfica aún no está matemáticamente fuera de la lucha por el título, necesitaría una racha de resultados increíble para superar tanto al Sporting como al Oporto. Suponiendo que Mourinho siga al frente del equipo, a pesar de los rumores persistentes que lo vinculan con el puesto de seleccionador de Portugal tras el Mundial, deberá encontrar la manera de revitalizar una plantilla a la que ha cuestionado públicamente. Es probable que el entrenador aproveche las últimas semanas para evaluar qué jugadores realmente «viven por y para el fútbol», antes de un mercado de fichajes de verano en el que parece inevitable una reestructuración significativa de la plantilla.