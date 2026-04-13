José Mourinho toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Benfica

Mourinho afirma que la decisión de seguir como entrenador del Benfica la próxima temporada no depende de él: «Depende exclusivamente de si el club quiere que siga aquí después del verano».

El exentrenador de Real Madrid, Inter y Chelsea, entre otros, afirma que quiere seguir al frente del club más laureado de Portugal y que el club cumple sus expectativas. «En cualquier caso, mi deseo de quedarme en el Benfica no depende de las inversiones en el equipo».