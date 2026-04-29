José Mourinho responde a los rumores sobre su regreso al Real Madrid y, como técnico del Benfica, revela cuál fue el «mejor lugar» donde entrenó

Pese a su destitución por la Roma en enero de 2024, Mourinho afirma que su paso por la capital italiana ha sido el mejor de su carrera. Nunca sentí un ambiente tan increíble en torno a un equipo. El Olímpico siempre estaba lleno», reveló.

El técnico portugués llevó a la Roma a ganar la Conference League en 2022 y a la final de la Europa League al año siguiente, creando un vínculo único con la afición. Sobre las dificultades del equipo tras su salida, añadió: «Ni siquiera cuando gané la Champions vi escenas así. Mi Roma se acabó. No quiero añadir más, salvo una cosa. Nadie debe culpar a la afición de la Roma por no ganar; ella siempre apoya y nadie debe meterse con ellos».