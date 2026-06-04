Mourinho quiere a Calafiori para reforzar la defensa del Real Madrid. Ya lo vendió cuando entrenaba a la Roma, pero ahora lo ve como un gran fichaje. Su valor se ha disparado desde su llegada a Londres por 42 millones de libras, donde se ha convertido en pieza clave del sistema de Mikel Arteta.

El experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid ya ha contactado al entorno del defensa. Sin embargo, sacarlo del Emirates no será fácil: es muy querido en el Arsenal y acaba de celebrar el primer título del club en 22 años.