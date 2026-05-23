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José Mourinho pide al Real Madrid fichar a un centrocampista por 43 millones de libras y podría nombrar a Toni Kroos como su segundo entrenador
«El Especial» apuesta por Hjulmand para renovar el centro del campo
Mourinho ya ha comunicado sus exigencias para su regreso a la capital española. Según COPE, el técnico ha pedido al Real Madrid fichar al internacional danés Hjulmand, del Sporting de Lisboa. El club lisboeta podría pedir unos 50 millones de euros (43 millones de libras) por su capitán, figura en la Primeira Liga.
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El entrenador del Sporting «no se sorprende» por el interés del Madrid
Al preguntarle por los rumores sobre el Bernabéu, el entrenador del Sporting, Rui Borges, admitió que no le sorprende el interés de uno de los clubes más grandes del mundo. «El interés del Real Madrid por Hjulmand me parece natural: es un gran jugador y ha hecho magníficas temporadas con el Sporting. Su calidad es evidente. No me sorprende que el Real Madrid u otro club lo quiera; es señal de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Como responsable, me hace feliz», declaró Borges en una reciente entrevista con Sport TV.
Toni Kroos, una sorpresa en la nueva plantilla
Además de reforzar la plantilla, Mourinho quiere reestructurar el cuerpo técnico y la dinámica interna del club. Tras haber trabajado antes con Aitor Karanka como su mano derecha, el técnico de 63 años busca ahora un exjugador emblemático. El excentrocampista madridista Kroos suena como candidato para integrarse en el cuerpo técnico, y Mourinho lo ve como el puente ideal entre vestuario y junta directiva.
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Arbeloa dimite mientras Pérez apuesta por Mourinho
Arbeloa ha allanado el camino para el regreso de Mourinho al anunciar que dejará su cargo tras el último partido de la temporada. Asumió el cargo en enero, pero no logró cambiar el rumbo del equipo, y el club quedó fuera de las competiciones nacionales y europeas. Pese a los malos resultados, el exdefensa mostró gratitud por su etapa al frente del primer equipo: «Me voy de Madrid con inmensa gratitud hacia mis jugadores. Me han hecho mejor cada día y me han convertido en un entrenador más preparado que el 12 o el 13 de enero».
Su regreso es una apuesta personal de Florentino Pérez, ansioso por recuperar la gloria tras dos años sin títulos. El cambio llega en plena incertidumbre institucional: se rumorea que habrá elecciones y que Pérez podría medirse a Enrique Riquelme, por lo que el éxito de esta nueva era con Mourinho se vuelve clave para el actual presidente. Todo indica que vendrá una gran reestructuración, con Hjulmand como posible primera pieza de un verano que promete ser movido en el Bernabéu.