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Moataz Elgammal

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José Mourinho niega haber hablado con Florentina Pérez sobre su regreso al Real Madrid, pero no descarta dejar el Benfica

J. Mourinho
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José Mourinho, técnico del Benfica, ha desmentido rotundamente los rumores sobre negociaciones con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para regresar al club. Aunque se especula que el Real busca sustituto para Álvaro Arbeloa, el entrenador insiste en que su prioridad es Portugal, si bien no descarta dejar el Estadio da Luz este verano.

  • El Real Madrid pasa apuros con Arbeloa al mando

    Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en enero, pero no ha cambiado el rumbo. Los blancos cayeron en cuartos de la Champions ante el Bayern y ahora riesgo de quedar un año más sin títulos, a 11 puntos del Barcelona a falta de cuatro jornadas.

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    Mourinho se pronuncia sobre los rumores

    Ante los rumores de que habría presentado a Pérez una lista de diez exigencias para regresar al Real Madrid, el entrenador del Benfica habló con la prensa el domingo. Declaró: «No sé a qué se refieren con mis exigencias al Real Madrid, así que no puedo responder». Para frenar los rumores, añadió: «Todas estas historias sobre exigencias y reuniones son solo especulaciones».

  • La «ventana de oportunidad» de una semana

    El entrenador descartó las negociaciones actuales, pero dejó la puerta abierta para el verano. Explicó que los jugadores no deciden marcharse o quedarse, sino que son los clubes quienes inician los trámites para fichar a quienes quieren. «No he tenido contacto con el Real Madrid y hasta el último partido contra el Estoril no lo tendré. Después, tendré una semana para hablar con quien considere».

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    ¿Y ahora qué pasa?

    Cuando el Benfica acabe la temporada, Mourinho tendrá una semana para negociar. El fútbol mundial espera que Pérez lo traiga de vuelta a España. Por ahora, el Madrid se centra en el Clásico del domingo en el Camp Nou, que debe ganar para evitar que el Barcelona sea campeón.

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