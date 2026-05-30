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Adhe Makayasa

Traducido por

José Mourinho firma un contrato de tres años para volver como entrenador del Real Madrid

J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Benfica
Primeira Liga

José Mourinho ha firmado un contrato de tres años para regresar como entrenador del Real Madrid hasta junio de 2029. El técnico portugués, de 63 años, ya dirigió al club entre 2010 y 2013 y ahora, contratado por el presidente Florentino Pérez, busca relanzar al equipo tras dos temporadas sin títulos.

  • Pérez protagoniza un reencuentro sensacional

    Según The Athletic, el Real Madrid inició las negociaciones con Mourinho el 8 de mayo y el técnico portugués firmó su contrato la semana pasada. El exentrenador del Chelsea dejó el Benfica tras rechazar una renovación para regresar al Santiago Bernabéu hasta 2029. El presidente Pérez convocó elecciones para el 7 de junio, y se espera que el anuncio oficial de Mourinho se produzca tras la votación.

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    Mourinho pospone su decisión

    Mourinho aplazó su decisión de futuro hasta después del último partido del Benfica, que ganó 3-1 al Estoril el 16 de mayo. En rueda de prensa confirmó que le habían ofrecido renovar, pero prefirió esperar. Sin embargo, según The Athletic, ya había comunicado en privado su marcha a varias personas del club, lo que obligó al Benfica a fijarse en Marco Silva, del Fulham, como sustituto tras el rechazo de Rubén Amorim.

  • Pérez se arriesga

    El nombramiento es un riesgo para el presidente Florentino Pérez, de 79 años, quien gestionó solo el fichaje de Mourinho. El Madrid vive un momento turbulento tras despedir a Xabi Alonso en enero y la renuncia del interino Álvaro Arbeloa. Pérez cree que la agresividad de Mourinho es clave para unificar el vestuario y frenar el declive doméstico.

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    Se avecinan problemas en el vestuario

    Mourinho afronta retos urgentes: una afición enfadada y tensiones en la plantilla, agravadas por el comentario de Kylian Mbappé sobre ser la «cuarta opción». Debe gestionar las secuelas de sus roces con Vinicius Junior, planificar los fichajes de verano y reestructurar el cuerpo técnico. Heredó un equipo que lleva dos temporadas sin títulos, así que debe unificar el vestuario antes de la pretemporada.