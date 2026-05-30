José Mourinho firma un contrato de tres años para volver como entrenador del Real Madrid

Mourinho aplazó su decisión de futuro hasta después del último partido del Benfica, que ganó 3-1 al Estoril el 16 de mayo. En rueda de prensa confirmó que le habían ofrecido renovar, pero prefirió esperar. Sin embargo, según The Athletic, ya había comunicado en privado su marcha a varias personas del club, lo que obligó al Benfica a fijarse en Marco Silva, del Fulham, como sustituto tras el rechazo de Rubén Amorim.