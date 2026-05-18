¡José Mourinho fichará por el Real Madrid! El técnico del Benfica ha acordado verbalmente su llegada al Bernabéu y firmará un contrato de dos años como entrenador

Mourinho está a punto de regresar al Real Madrid. Fabrizio Romano asegura que hay acuerdo verbal para que asuma el banquillo. El técnico de 63 años ha recibido una oferta de dos años y volverá al club más de una década después de su salida en 2013. El anuncio llegará tras el último partido liguero contra el Athletic de Bilbao, que pondrá fin al breve ciclo de Arbeloa.

El anuncio llega tras un periodo turbulento: el breve paso de Xabi Alonso y, después, el interinato de Arbeloa no lograron estabilizar al equipo. La sequía de títulos ha llevado al presidente Florentino Pérez a buscar una cara conocida. Mourinho, que ya llevó al club a un título de La Liga con 100 puntos, un récord histórico, es visto como el hombre capaz de restaurar el orden en un vestuario inestable. Aunque había dicho que tenía un «99 % de posibilidades» de quedarse en el Benfica, el atractivo del Bernabéu cambió todo.



