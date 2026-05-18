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¡José Mourinho fichará por el Real Madrid! El técnico del Benfica ha acordado verbalmente su llegada al Bernabéu y firmará un contrato de dos años como entrenador
El «Special One» se prepara para su segunda etapa
Mourinho está a punto de regresar al Real Madrid. Fabrizio Romano asegura que hay acuerdo verbal para que asuma el banquillo. El técnico de 63 años ha recibido una oferta de dos años y volverá al club más de una década después de su salida en 2013. El anuncio llegará tras el último partido liguero contra el Athletic de Bilbao, que pondrá fin al breve ciclo de Arbeloa.
El anuncio llega tras un periodo turbulento: el breve paso de Xabi Alonso y, después, el interinato de Arbeloa no lograron estabilizar al equipo. La sequía de títulos ha llevado al presidente Florentino Pérez a buscar una cara conocida. Mourinho, que ya llevó al club a un título de La Liga con 100 puntos, un récord histórico, es visto como el hombre capaz de restaurar el orden en un vestuario inestable. Aunque había dicho que tenía un «99 % de posibilidades» de quedarse en el Benfica, el atractivo del Bernabéu cambió todo.
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Invicto, pero sin puntos en Lisboa
Mourinho deja el Benfica tras una temporada sin derrotas en la Primeira Liga, pero con muchos empates que lo dejaron tercero. Ese balance agridulce allanó su salida: el atractivo de volver a Madrid fue irrechazable. Aunque los aficionados del Benfica se sentirán decepcionados, la oportunidad de liderar el nuevo proyecto del Real Madrid era ineludible para el veterano entrenador.
La audaz incursión de Rashford en el mercado de fichajes
Con su regreso casi confirmado, Mourinho busca reforzar el ataque y tiene en mente a un viejo conocido: Marcus Rashford. El técnico estaría dispuesto a fichar al inglés, quien jugó cedido en el Barcelona esta temporada. Las dificultades económicas del club azulgrana podrían facilitar la operación.
Mourinho valora su velocidad y versatilidad, ideales para su esquema en el Bernabéu. Robarle un objetivo al Clásico sería una típica jugada de poder que podría inaugurar una nueva era agresiva de los blancos en el mercado.
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Una nueva era en la capital
Al volver a fichar a Mourinho, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apuesta por un ganador contrastado que conoce bien la inmensa presión y el panorama político del Bernabéu.
El anuncio oficial se espera en breve; Mourinho viajará a Madrid la próxima semana. Para la afición, su regreso promete un fútbol combativo. Como en 2010, su misión será superar al Barça en La Liga y llevar al Real Madrid a la lucha por la Champions.