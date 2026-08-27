Mourinho no tardó en destacar el impacto de Mbappe durante su rueda de prensa posterior al partido. El técnico portugués expresó su admiración por la mentalidad de élite del francés y su histórico legado en la Copa del Mundo.

«Este chico es increíble», dijo Mourinho a los periodistas tras el partido. «Me alegro de que hiciera historia en la Copa del Mundo porque hubo 25 jugadores campeones del mundo, pero solo uno es eterno en el fútbol, el jugador con más goles en una Copa del Mundo. Parece hambriento de hacer historia con el Real Madrid».

El entrenador también elogió el compromiso de Mbappe entre bastidores, al señalar que el delantero acortó sus vacaciones en dos días para reincorporarse al grupo. Continuó: «Estoy muy contento con él, técnicamente no hay nada que decir, obviamente, pero dentro del grupo está asumiendo responsabilidad, volvió dos días antes de sus vacaciones».

Cuando le preguntaron por una posible cifra goleadora para su nuevo talismán, Mourinho se mostró pragmático. «Si son 60, 40, 50? No lo puedo decir», añadió. «Prefiero 40 goles pero con títulos, o 40 goles con mucho trabajo... Hoy lo dejé en el campo durante 90 minutos, ¡pensé que podría marcar cuatro!»







