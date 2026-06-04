José Mourinho denuncia una violación de la libertad de expresión y lleva a Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su tumultuosa etapa en el Fenerbahçe

El TEDH ha admitido la demanda y pedido al Estado turco sus alegaciones. Esto es relevante, pues el tribunal solo acepta un porcentaje reducido de casos que cumplen sus estrictos criterios sobre violaciones de derechos humanos. La Federación Turca de Fútbol (TFF) y el Ministerio de Justicia turco tienen seis meses para presentar su postura oficial.

En 2024, Mourinho criticó los estándares arbitrales, calificó al árbitro del VAR de «hombre del partido» y tachó al colegiado de campo de «solo un crío». Además, afirmó que su equipo luchaba contra un «sistema», no solo contra los rivales, y admitió que no habría aceptado el cargo en el Fenerbaçe si hubiera conocido la realidad de la liga antes de llegar.

Mientras tanto, se espera que Mourinho sea confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid en las próximas semanas, a pesar de la polémica desatada tras la utilización de su imagen en un vídeo de la campaña de reelección del presidente Florentino Pérez.