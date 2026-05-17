José Mourinho asegura que hay «99 % de posibilidades» de que regrese al Real Madrid y anuncia cuándo hablará con el club

Tras la victoria 3-1 del Benfica sobre el Estoril, que cerró su temporada nacional, Mourinho habló por fin de su futuro. A pesar de mantener al equipo invicto, el tercer puesto ha generado dudas sobre su continuidad y el “Special One” no desmintió los rumores sobre su posible fichaje por el Bernabéu. Aunque elogió a su actual plantilla, confirmó que el contacto oficial con el Madrid es inminente.

«He sido feliz cada día en el Benfica. Se lo he dicho a los jugadores esta noche, que de verdad, he sido feliz con ellos cada día», declaró Mourinho a Marca. Sin embargo, pasó rápidamente al tema tabú, añadiendo: «Aún no he tenido noticias del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es ingenuo, y hay conversaciones entre [mi agente] Jorge [Mendes], el presidente y la directiva del club. La semana que viene hablaré con el Real Madrid y entonces decidiré. Hasta ahora solo han hablado el club y Jorge Mendes, no yo».