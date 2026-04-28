Getty Images Sport
Traducido por
John Stones confirma en un emotivo vídeo que ABANDONA el Manchester City tras una década repleta de títulos
- Getty Images Sport
El fin de una era emblemática en el Etihad
Stones, de 31 años, ha anunciado su salida del Manchester City tras una década de éxitos sin precedentes en Inglaterra y Europa.
En el pie de foto de su nueva publicación de Instagram, reflexionó sobre su camino desde joven promesa hasta icono del club: «Dicen que todas las cosas buenas tienen su fin… pero lo que hemos vivido ha sido lo mejor y seguirá formando parte de mí para siempre». Sigue los pasos de su compañero y veterano Bernardo Silva, quien también confirmó su emotiva salida a principios de este mes, en un momento en que el City inicia una importante transición en su plantilla.
Una emotiva despedida
Stones publicó un emotivo vídeo en Instagram: «Este club ha sido mi hogar diez años y lo seguirá siendo siempre. Llegué niño y me voy hombre: he sido padre, me he casado y, en el campo, he logrado todo lo que soñé.
Nunca imaginé lograrlo todo y, sobre todo, recibir tanto cariño. Todos mis sueños se han cumplido con creces».
Stones fue el segundo fichaje de Guardiola en el City y, en su momento, el segundo defensa más caro del mundo.
«Sin él no habría tenido ni de lejos el mismo éxito», añadió. «Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé a su lado y por todo lo que ganamos. Me siento afortunado por lo que ha hecho por mí».
Una década de títulos sin precedentes
Desde su llegada del Everton en 2016, Stones ha sido clave en la era más exitosa del Manchester City. En su paso por el club ha contribuido a ganar 19 títulos: seis Premier League, dos Copas de Inglaterra y la Liga de Campeones 2023. Su habilidad para sumarse al centro del campo y guiar el juego marcó la campaña del triplete.
En un comunicado oficial, el club anunció: «John Stones dejará el Manchester City este verano, tras una estancia de diez años llena de éxitos en el Etihad.
Dotado de gran técnica, un pase preciso, enorme trabajo y una lectura astuta del juego, Stones encarnó el estilo de Pep Guardiola. Al final de la temporada, el club y sus aficionados le rendirán un merecido homenaje».
- Getty Images Sport
Las dificultades con el ejercicio físico y el capítulo final
A pesar de ser una leyenda del club, Stones atraviesa un momento complicado por sus problemas físicos. Las lesiones han limitado su juego en las dos últimas temporadas y no ha sido titular en la Premier League desde octubre. Con su contrato a punto de acabar, ambas partes han acordado que un nuevo comienzo es lo mejor para todos, mientras el City renueva su defensa.
Mientras tanto, sigue en la plantilla mientras el equipo busca más títulos en las últimas semanas de la temporada 2025-26. Con la lucha por la Premier en su punto álgido y la final de la FA Cup a la vista, el llamado «Beckenbauer de Barnsley» aspira a añadir un último trofeo a su colección antes de despedirse de la afición del City.