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Joey Barton fue detenido como sospechoso de lesiones tras una supuesta pelea en un club de golf
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Se investiga una supuesta pelea
Según el Daily Mail, Barton fue uno de los dos hombres detenidos tras un altercado cerca del club de golf Huyton and Prescot. Se alertó a los servicios de emergencia por una agresión.
Al parecer, uno de los hombres fue trasladado al hospital para «evaluar las lesiones que presentaba en la cara y las costillas». Se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.
Comunicado de la Policía de Merseyside
La Policía de Merseyside confirmó la detención de dos hombres por una agresión ocurrida el domingo 8 de marzo en Huyton. Sobre las 21:00, los servicios de emergencia acudieron a Fairway tras reportarse que un hombre había sido golpeado cerca del club de golf Huyton and Prescot. La víctima fue hospitalizada con lesiones en el rostro y las costillas.
Un hombre de 50 años y otro de 43 fueron detenidos como sospechosos de lesiones graves (artículo 18). Están bajo custodia y serán interrogados. La investigación continúa.
Barton asistió al partido de la FA Cup entre el Newcastle y el Manchester City.
Al parecer, el incidente ocurrió un día después de que Barton regresara a St James’ Park para ver al Newcastle en la quinta ronda de la FA Cup contra otro de sus antiguos clubes, el Manchester City.
Su cuenta de X, con 2,5 millones de seguidores y donde se autodenomina «crítico cultural», no ha tenido actividad desde el 8 de marzo.
La sentencia de Barton en el caso Aluko
En diciembre de 2025, Barton fue condenado a seis meses de prisión, con la pena suspendida durante 18 meses, tras ser declarado culpable de enviar comunicaciones electrónicas gravemente ofensivas con la intención de causar angustia o ansiedad al presentador Jeremy Vine y a las comentaristas de fútbol Lucy Ward y Eni Aluko.
Además, se le condenó a realizar 200 horas de trabajo comunitario y a abonar más de 20 000 libras en costas.