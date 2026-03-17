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Joelinton da su opinión sobre Nick Woltemade en el centro del campo del Newcastle antes del decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona
Un comienzo difícil en Tyneside
Woltemade ha tenido dificultades para mantener un rendimiento constante desde su fichaje millonario este verano por el Newcastle, procedente del Stuttgart, y ahora se ve alternando su presencia en el once inicial. Al principio jugó como delantero centro, pero el entrenador de los Magpies, Eddie Howe, ha probado recientemente al alemán en el centro del campo, con resultados dispares. Sin embargo, Woltemade ha recibido elogios de Joelinton, quien también pasó de delantero a mediocampista en las primeras etapas de su carrera en el Newcastle.
Joelinton elogia a la estrella alemana
Joelinton no tardó en reconocer la ética de trabajo que Woltemade aporta al equipo. Cree que el internacional alemán ha demostrado que es capaz de soportar la presión en los grandes escenarios.
«Cada vez que Nick ha jugado allí lo ha hecho bien», declaró Joelinton a Chronicle Live. «Creo que ha demostrado en cada partido que ha disputado que está dispuesto a darlo todo por el equipo, juegue donde juegue. Es fantástico ver su compromiso, pero esperemos que pueda seguir mejorando. Si sigue jugando bien, solo puede ser algo positivo para nosotros».
Gran noche de la UCL en Barcelona
El desplazamiento al Camp Nou de Spotify tiene un significado especial para Joelinton, que ya había visitado la ciudad anteriormente para recibir tratamiento por una lesión. Admite que se siente mucho más feliz de visitarla ahora como jugador, con el objetivo de conseguir un resultado memorable tras el empate 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del Newcastle.
«He estado en Barcelona varias veces en las últimas temporadas para recibir inyecciones, ¡pero estoy feliz de estar allí para jugar esta vez!», añadió. «Espero que podamos ir al Camp Nou y rendir bien. Tenemos confianza y fe en que pasaremos de ronda. Para ser justos, en los últimos partidos hemos jugado mucho mejor y hemos sumado puntos contra el Chelsea y el Man United. También aguantamos al Barcelona y ahora tenemos cada vez más confianza en cada partido. Si seguimos esforzándonos y intentándolo, aún podemos alcanzar nuestros objetivos esta temporada».
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Los hombres de Howe cogen impulso
El Newcastle llega a este partido tras una contundente victoria por 1-0 sobre el Chelsea en Stamford Bridge, en la Premier League. Ese resultado supuso su primera victoria a domicilio contra los Blues en más de una década, lo que ha supuesto un gran impulso moral de cara a sus compromisos europeos.
Tras su viaje a Cataluña el miércoles por la noche, el Newcastle volverá a centrar su atención en la competición nacional y en el derbi contra el Sunderland. Los Magpies ocupan actualmente la novena posición en la tabla de la Premier League con 42 puntos en 30 partidos, a nueve puntos de los cuatro primeros.
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