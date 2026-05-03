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Jobe Bellingham hace una audaz predicción sobre su futuro en el Borussia Dortmund y explica en qué aspectos debe mejorar
Comprometerse con el proyecto del Borussia Dortmund
En una entrevista con el canal oficial del Borussia Dortmund, Bellingham aclaró sus intenciones. Tras su fichaje de 30,5 millones de euros procedente del Sunderland el verano pasado, al centrocampista inglés le costó ganarse un puesto en el once. Sin embargo, desde principios de año se ha convertido en una pieza clave del equipo. Sobre su adaptación a un nuevo país y liga, se mostró satisfecho con su evolución. «Cuanto más juegas, más ritmo coges, y siento que sin duda he podido ganar confianza y tener más presencia al jugar más. Voy a estar aquí mucho tiempo, así que estoy contento de estar cogiendo ese ritmo», afirmó.
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Encontrando su ritmo en la Bundesliga
El Dortmund ha confiado mucho en el joven durante la segunda mitad de la temporada. Bellingham ha jugado 43 partidos y suma 2.444 minutos. Aunque los periodos de transición son duros, cree que esta racha ininterrumpida ha mejorado su comprensión táctica. La antigua estrella del Sunderland lo resume así: «Cuando juegas partidos, encuentras tu ritmo. Los jóvenes crecen cuando encadenan encuentros; quizá al principio fallen, pero acaban entendiendo su juego, a sus compañeros, la táctica, el estilo y el estadio».
Mejorar el juego en el último tercio del campo
A pesar de su creciente influencia, Bellingham sigue siendo su crítico más severo. El jugador de 20 años ha dado cuatro asistencias, pero aún no ha marcado esta temporada. Sobre su mentalidad, dijo: «Tengo un objetivo personal: mejorar cada día, ganar cada partido, recibir el balón y demostrar lo que puedo hacer, tanto física como técnicamente. Quiero subir más al ataque y aportar en el último tercio. En mi posición hay que ser disciplinado, pensar en los compañeros y en cómo afectan tus acciones al equipo. Me gusta llevar el balón y trato de hacerlo todo lo que pueda en cada partido».
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Con la mirada puesta en un futuro prometedor
Con un contrato hasta 2030, Bellingham quiere acabar la temporada con fuerza, mientras el Borussia Dortmund lucha por el segundo puesto de la Bundesliga ante el RB Leipzig. De cara a la próxima campaña, el centrocampista buscará transformar sus potentes incursiones en goles decisivos.