¿Joao Pedro tan bueno como Harry Kane? El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, sitúa al delantero en racha en la misma «categoría» que el goleador inglés, Erling Haaland y Kylian Mbappé

Cuando se le preguntó si su delantero estaba a la altura de los grandes de la actualidad, Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, Rosenior respondió en una rueda de prensa: «Joao está ahora en esa categoría. En los dos meses que llevo aquí, ha demostrado constantemente que es un delantero de talla mundial.

Hablo de mis jugadores; sería una falta de respeto hacia Erling [Haaland] compararlos. No conozco muy bien a Erling, pero desde fuera parece un delantero magnífico, de talla mundial. En este momento, no cambiaría a Joao por nadie: está demostrando todas las cualidades y atributos que quiero ver.

Lo mejor de Joao es su edad: todavía puede mejorar, y ya he detectado varias áreas en las que puede progresar. Pero el nivel al que está rindiendo ahora es de talla mundial, y es mi trabajo, el trabajo del club y su trabajo mantenerlo ahí».