¿Joao Pedro tan bueno como Harry Kane? El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, sitúa al delantero en racha en la misma «categoría» que el goleador inglés, Erling Haaland y Kylian Mbappé
El hat-trick del brasileño desata comparaciones con la élite
La búsqueda del Chelsea por un delantero decisivo parece haber llegado a su fin tras la magistral actuación del jugador de 24 años en Villa Park. Su hat-trick en la victoria por 4-1 elevó su cuenta goleadora de la temporada a 17 tantos en todas las competiciones, 14 de ellos en la Premier League.
Lo más importante es que todos los goles del delantero en la liga han sido en jugadas abiertas. Esta pureza estadística lo ha situado al nivel de los delanteros más temidos de Europa, proporcionando al Chelsea el número nueve especialista que le ha faltado durante casi una década.
Rosenior elogia sus cualidades de talla mundial.
Cuando se le preguntó si su delantero estaba a la altura de los grandes de la actualidad, Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, Rosenior respondió en una rueda de prensa: «Joao está ahora en esa categoría. En los dos meses que llevo aquí, ha demostrado constantemente que es un delantero de talla mundial.
Hablo de mis jugadores; sería una falta de respeto hacia Erling [Haaland] compararlos. No conozco muy bien a Erling, pero desde fuera parece un delantero magnífico, de talla mundial. En este momento, no cambiaría a Joao por nadie: está demostrando todas las cualidades y atributos que quiero ver.
Lo mejor de Joao es su edad: todavía puede mejorar, y ya he detectado varias áreas en las que puede progresar. Pero el nivel al que está rindiendo ahora es de talla mundial, y es mi trabajo, el trabajo del club y su trabajo mantenerlo ahí».
Persiguiendo a los gigantes goleadores
Los datos respaldan la audaz postura del entrenador. Con una tasa de conversión de tiros del 24,6 %, el brasileño es actualmente más eficaz que Haaland (22,5 %) y Mbappé (20,7 %). Solo Haaland y Kane han marcado más goles sin penalti en las principales ligas europeas esta temporada.
Aunque el jugador del Chelsea sigue por detrás de la consistencia a largo plazo de Kane —el capitán de Inglaterra lleva 92 goles desde el inicio de la temporada pasada, frente a los 33 del brasileño—, su creatividad le está permitiendo acortar distancias. Con un total de nueve asistencias esta temporada, también se ha convertido en una amenaza versátil, capaz no solo de marcar goles, sino también de crear ocasiones para sus compañeros.
La atención se centra en la gloria de la copa
El Chelsea centra ahora su atención en la quinta ronda de la FA Cup, donde se enfrentará al Wrexham el sábado. El equipo se verá animado por su cómoda victoria a domicilio ante el Villa, donde Pedro acaparó el protagonismo con su triplete. Después, se preparará para un difícil partido contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles por la noche.
