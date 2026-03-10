Getty/GOAL
Joao Pedro le da todo el mérito a Liam Rosenior por su mejora en el Chelsea tras la comparación con Harry Kane y Erling Haaland
Una revolución táctica en Stamford Bridge
La llegada de Rosenior como sucesor de Enzo Maresca ha provocado una notable transformación en el rendimiento de Joao. Aunque el jugador de 24 años ya era una figura clave, su eficacia se ha disparado bajo el nuevo régimen, con 11 goles y cinco asistencias. Este repunte ha elevado su cuenta total de la temporada a 18 goles, incluyendo un destacado hat-trick contra el Aston Villa y un decisivo gol en la FA Cup contra el Wrexham. Su naturaleza clínica está respaldada por un porcentaje de conversión de tiros del 24,6 %, una cifra que sorprendentemente supera a la de Haaland (22,4 %), pero que solo es superada por Kane (31,3 %) esta temporada.
Mantener al brasileño alerta
Joao cree que la razón principal de su espectacular mejora es la constante retroalimentación y la atención personalizada que le brinda Rosenior. En declaraciones a la UEFA, el delantero explicó que sus frecuentes reuniones en la oficina le han impedido caer en la complacencia. «Cuando llegó el nuevo entrenador, me dijo que ya sabía quién era yo y que quería ayudarme a desarrollarme», reveló Pedro. «Eso es algo que me gusta oír de un entrenador, porque sin esa retroalimentación es fácil caer en la complacencia. Soy un jugador que siempre quiere mejorar, alcanzar mi máximo potencial. También creo que mi estado de forma se debe en gran medida a esas conversaciones, a que él me ha demostrado que realmente quiere ayudarme a mejorar. Cuando sientes ese apoyo de tu entrenador, naturalmente te esfuerzas más».
Entrando en la élite
Rosenior ha hablado abiertamente sobre el potencial de clase mundial de su delantero, situándolo en la misma categoría que los goleadores más temidos de la Premier League. Aunque reconoce que Joao aún tiene margen de mejora, el entrenador del Chelsea insistió en que no lo cambiaría por nadie en este momento cuando se le pidió que lo comparara con Haaland, Kane y Kylian Mbappé. «Joao está ahora en esa categoría. En los dos meses que llevo aquí, ha demostrado constantemente que es un delantero de talla mundial», declaró Rosenior en una reciente rueda de prensa. «Hablo de mis jugadores; sería una falta de respeto hacia Erling compararlos. No conozco muy bien a Erling, pero desde fuera parece un delantero magnífico, de talla mundial. En este momento no cambiaría a Joao por nadie: está demostrando todas las cualidades y atributos que quiero ver».
En busca de la gloria y el reconocimiento mundial
El camino que tiene por delante Joao pasa por mantener esta consistencia de élite mientras el Chelsea afronta los decisivos últimos meses de la temporada. Con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y los cuartos de final de la FA Cup en el horizonte, su capacidad para rendir en momentos de alta presión se pondrá a prueba contra las defensas más sólidas de la liga. Más allá de sus obligaciones con el club, Joao podría ser el delantero titular de Brasil en la próxima Copa del Mundo, lo que marcaría su transición al estrellato mundial.
