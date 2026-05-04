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João Pedro exige a las estrellas del Chelsea que asuman su responsabilidad tras la derrota ante el Nottingham Forest, que deja casi descartada la clasificación para la Liga de Campeones
Un comienzo de pesadilla en Stamford Bridge
La tarde del Chelsea fue de mal en peor casi desde el primer momento, ya que cayó 3-1 ante el Nottingham Forest, lo que ha dejado sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones en ruinas. Los Blues se vieron por detrás en el marcador tras solo 98 segundos, un lapsus que marcó el tono de una actuación que João Pedro calificó de inaceptable.
En declaraciones a Sky Sports tras el partido, el delantero brasileño fue contundente sobre las deficiencias del equipo. «Desde el principio, encajamos un gol demasiado pronto y contra el Forest es difícil darle la vuelta al partido. Creo que deberíamos hacerlo mejor», admitió Pedro.
«Debemos evitar estos errores y empezar a ganar. En la Premier League, encajar tan temprano hace muy difícil remontar».
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Sin excusas para los jugadores
El Chelsea encadena seis derrotas ligueras. La del lunes fue el segundo partido bajo el interino Calum McFarlane, que debutó con victoria ante el Leeds en la FA Cup. Pedro evita culpar a la dirección y carga la responsabilidad sobre la costosa plantilla:
«Todos, incluido yo, debemos mirarnos al espejo y mejorar. Lo siento por los aficionados; mañana analizaremos qué falló. No es culpa del entrenador, sino nuestra, y debemos dar un paso al frente», afirmó Pedro.
El sueño de la Liga de Campeones se desvanece rápidamente
La derrota dolió más por lo que estaba en juego: el quinto puesto. Al final de la temporada, el Chelsea necesitaba esos tres puntos para aspirar a la máxima competición europea. En cambio, sigue estancado en la zona media de la tabla.
Pedro lo admitió: «La motivación sigue ahí: si hubiéramos ganado hoy, podríamos estar en la Liga de Campeones. Ahora será más difícil, pero debemos seguir luchando en cada partido y por cada punto, y ver qué logramos».
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El liderazgo interno y el camino por delante
El ambiente en Stamford Bridge se enrareció a medida que avanzaba el partido y la afición local perdía la paciencia ante los continuos errores individuales. Al ser preguntado si la plantilla era consciente de la gravedad de la situación, Pedro afirmó que, en privado, se trabaja en solucionar los problemas.
«Sí, por supuesto. Apoyamos a los líderes [del equipo]», afirmó. «Siempre hablamos entre nosotros para encontrar la manera de ganar los partidos».