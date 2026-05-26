Joao Palhinha, cedido por el Bayern de Múnich, habla sobre su futuro tras el «gran alivio» de la permanencia del Tottenham en la Premier League

El Tottenham evitó el descenso tras contratar a Roberto De Zerbi, quien sumó 11 puntos en siete partidos y mantuvo al equipo en la categoría.

Palhinha, autor de su mejor marca personal con cinco goles en la liga, confía en que el club aprenda de esta escapada in extremis. «Creo que la próxima temporada será muy distinta y mejor; analizar lo bueno y lo malo nos dará un gran alivio y una gran mejora», añadió.