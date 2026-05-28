Palhinha, de 30 años, es la prioridad del Sporting para renovar el centro del campo de cara a la temporada 2026-2027. El club ya negocia su regreso tras su cesión al Tottenham desde el Bayern, y el jugador está dispuesto a rebajar su salario para volver a Portugal y estar cerca de su familia.

Según A Bola, su regreso es una petición expresa de la directiva y del entrenador Rui Borges. Aunque el fichaje es complejo por su valor de mercado, el vínculo emocional con el Sporting y su deseo de estar cerca de la familia le empujan a aceptarlo. Para facilitar la operación, se dice que Palhinha está dispuesto a reducir su salario al mínimo necesario.