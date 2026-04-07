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Joao Cancelo responde a los rumores sobre una posible prolongación de su estancia en el Barcelona y explica las diferencias entre Hansi Flick y Xavi
Cancelo no desvela nada sobre su futuro en el Barça
A pesar de los informes que indican que Flick y la plantilla han llegado a un consenso sobre su permanencia, Cancelo se ha mostrado cauteloso a la hora de comprometerse públicamente sobre su futuro. La situación del jugador de 31 años se complica por su contrato con el Al-Hilal y, aunque el Barcelona está interesado en retenerlo, los obstáculos económicos siguen siendo un factor importante en cualquier posible acuerdo definitivo con el jugador, que ha disputado 13 partidos con el club desde su regreso en calidad de cedido.
«En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Voy a seguir trabajando y sé lo que quiero para la próxima temporada. Quiero ayudar al Barça a mantenerse en esta competición y a ganar La Liga. Eso es lo más importante. Mi futuro no es relevante en este momento», declaró Cancelo durante la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
Aclaró aún más su situación diciendo: «Siempre hay opciones. Tengo contrato con el Al-Hilal y estoy cedido en el Barça, pero siempre hay opciones. El fútbol puede cambiar en un instante».
El «estilo alemán» de Flick frente a la era de Xavi
Mientras el Barcelona se prepara para el crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Cancelo ha arrojado luz sobre la evolución táctica que se está produciendo en el Spotify Camp Nou.
El defensa, que se incorporó al club cedido por el Manchester City en 2023 durante la etapa de Xavi como entrenador, explicó cómo el actual técnico, Flick, ha introducido un enfoque más agresivo en el juego del equipo.
«La dinámica es diferente. Con una presión alta, asumimos riesgos, y me identifico con esos valores. Flick ha introducido el estilo alemán de presionar y saltar sobre el jugador más cercano al balón. Con esto, casi siempre tienes el control del partido, pero asumes más riesgos», señaló Cancelo.
Cuando se le pidió que comparara la transición, añadió: «Estoy muy agradecido a Xavi, me ayudó mucho. Hansi es diferente, ni mejor ni peor. Hansi tiene más experiencia, pero creo que Xavi también será un entrenador muy bueno».
Lidiar con la presión del Atlético de Madrid
El Barcelona llega a este enfrentamiento europeo con el impulso de su victoria en casa ante el equipo de Diego Simeone, pero Cancelo es muy consciente de la dificultad de la tarea. Destacó la importancia de conseguir un buen resultado en casa antes del partido de vuelta en el Metropolitano, un estadio conocido por su ambiente hostil.
«Esperamos lo mismo del Atlético que en los últimos años. Es un equipo agresivo con jugadores de talento. Tenemos que controlarlos, como hicimos en el último partido, e ir a por la victoria», explicó el lateral. «Lo ideal sería conseguir un buen resultado que nos sitúe en una buena posición en la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa».
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Un vistazo al futuro de Cancelo
Durante la rueda de prensa previa al partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid, Flick se refirió al futuro del lateral portugués y afirmó: «No voy a hablar del futuro ahora mismo. Está haciendo un gran trabajo en estos momentos. Estuvo jugando con su selección y tuvo un largo viaje de vuelta a casa».
Añadió: «El sábado, João lo dio todo; se pudo ver su nivel y terminó el partido agotado. Tiene una actitud muy profesional y una técnica excepcional. Nos está ayudando mucho ahora, y se lo agradezco».