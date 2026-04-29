Actualmente, el lateral derecho ha ganado la Premier League con el Manchester City en las temporadas 2020/21 y 2021/22, la Bundesliga con el Bayern Múnich en la 2022/23 y la Serie A con la Juventus en la 2018/19. A nivel de clubes, también conquistó el título portugués con el Benfica (2014), la Liga de Campeones con el Manchester City (2023) y, con Portugal, la Liga de Naciones (2019).

Hasta ahora, solo estrellas de primer nivel como Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben y Kingsley Coman han ganado títulos en tres de las cinco grandes ligas europeas. Los dos últimos, al igual que Cancelo, jugaron en la Säbener Straße.