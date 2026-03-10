AFP/Josep Lago
Joan Laporta lanza nuevas y sorprendentes acusaciones contra el Real Madrid en medio del escrutinio del caso Negreira sobre el Barcelona
Desviando la narrativa de Negreira
La fiscalía española acusa actualmente al Barcelona de corrupción deportiva por haber pagado entre 7 y 8 millones de euros durante 17 años a empresas vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira. Laporta, que se presenta a la reelección contra Víctor Font, ha defendido enérgicamente al gigante catalán. Insiste en que el dinero solo se destinó a asesoramiento técnico legítimo y que la intensa presión legal forma parte de un plan coordinado desde Madrid para socavar al club.
Setenta y dos años de supuesta influencia
En declaraciones a Cadena Cope, Laporta desvió la atención hacia los acérrimos rivales del Barça, cuestionando la imparcialidad de las autoridades futbolísticas y destacando los vínculos históricos del Madrid con el Comité de Árbitros. «¿No les parece vergonzoso que durante 72 años el comité haya estado dirigido por miembros del Real Madrid?», preguntó Laporta. «Todos los miembros. ¿No es vergonzoso? Se trataba de asesoramiento arbitral, no de corrupción deportiva. Pero nunca les hacéis preguntas sobre eso; dejad de jugar conmigo».
«Lo que hizo el Barça fue legal».
La gente también le preguntó a Laporta sobre uno de sus lemas, «contra todo y contra todos». Volvió a mencionar los vínculos del Madrid con la CTA.
«Contra todo y contra todos es una expresión que ilustra lo que nos ha estado pasando en el Barça durante años», continuó Laporta. «El club estaba dominado, sometido. Estaba bajo intervención; se les permitió hacer ciertas cosas con la intención de llegar a este punto. Los contratos exorbitantes no estaban sujetos a ningún control económico.
Nos enfrentamos a una campaña de desprestigio orquestada desde Madrid en relación con el caso Negreira. Lo que hizo el Barça fue legal, se hizo muy bien. En ese momento, pagaban a una empresa —ya lo hemos descubierto— que elaboraba informes para analizar el rendimiento de los árbitros. Estoy seguro de que el Real Madrid hacía lo mismo. Ahora el Real Madrid tiene a Megia Dávila, la esposa del presidente del Comité de Árbitros.
¿No te parece vergonzoso? A ti te parece perfectamente normal. Quizás no necesitaban contratar a expertos en arbitraje porque ya lo estaban haciendo, incluso mejor. ¿No te diste cuenta de eso en Madrid o qué? ¿Es vergonzoso lo que hace el Barça? ¿No era vergonzoso lo que hacía el Madrid?».
Un club bajo asedio
La prioridad inmediata para Laporta es asegurar la victoria en las decisivas elecciones presidenciales del domingo contra Font. Quienquiera que tome el timón se enfrentará a la monumental tarea de lidiar con la investigación en curso de la fiscalía sobre los pagos a Negreira, al tiempo que estabiliza las precarias finanzas del club. En el terreno de juego, el Barcelona se prepara para enfrentarse al Newcastle United en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará el martes en St James' Park.
