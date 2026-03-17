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Joan Laporta hace un importante anuncio sobre el futuro de Hansi Flick en el Barcelona tras ser reelegido presidente del club
Un compromiso con el éxito continuo
Tras su exitosa reelección, Laporta ha dado prioridad a la situación contractual de Flick para garantizar que el proyecto deportivo siga su curso. Flick ha revitalizado una plantilla que antes tenía dificultades para mantener la regularidad, llevándola a conquistar un contundente triplete nacional —La Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey— en su temporada de debut. Aunque su contrato actual es válido hasta junio de 2027, la directiva del club está decidida a recompensar sus contribuciones inmediatas con mejores condiciones, ahora que el Barça vuelve a aspirar a los mayores trofeos en la recta final de la temporada 2025-26.
- AFP
Estabilidad gracias a renovaciones estratégicas
En una entrevista en profundidad concedida a RAC1, Laporta expresó su enorme satisfacción por el nombramiento del entrenador realizado durante su anterior mandato. Reveló que «seguramente anunciaremos pronto la renovación del contrato de Hansi Flick», y señaló que la junta directiva prefiere que el entrenador tenga siempre al menos un año de «margen» en su contrato. El presidente confirmó que el director deportivo Deco está liderando actualmente las negociaciones, mientras que el vicepresidente Rafa Yuste se encargará de la firma final. Laporta añadió: «Me gustaría contar con Hansi Flick durante todo este mandato; eso demostraría estabilidad y pondría de manifiesto que estamos ganando. Es un hombre joven con mucha energía que se siente feliz en el club y en la ciudad».
El brillante historial de Flick en el Barça
La etapa de Flick se ha caracterizado por una eficacia implacable, ya que alcanzó los 100 partidos oficiales en un tiempo récord a finales de febrero de 2026. Durante sus primeros 100 partidos, logró la asombrosa cifra de 75 victorias, un récord solo superado por Luis Enrique en la historia del club. Bajo su liderazgo, el Barcelona recuperó su letalidad, marcando la increíble cifra de 281 goles en 100 partidos. Su estilo de alto octanaje y presión alta no solo se ha ganado a la exigente afición del Camp Nou, sino que también ha devuelto al Barcelona su estatus como una de las unidades ofensivas más temidas de Europa.
- AFP
Con el objetivo de alcanzar el dominio continental
Flick se ha propuesto trasladar el dominio nacional y el apoyo de la directiva al escenario continental, en un momento en el que el Barcelona busca su primer título de la Liga de Campeones desde 2015. Tras un tenso empate a 1-1 en el partido de ida de los octavos de final contra el Newcastle, el Barcelona se prepara para un crucial partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. Esta misión europea coincide con la ventaja de cuatro puntos que el equipo de Flick tiene sobre su archirrival, el Real Madrid, en La Liga. Su inminente renovación debería levantar la moral del club, que entra en un periodo decisivo de la temporada antes del parón internacional.
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