Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Joan Laporta ha sido reelegido presidente del Barcelona con una victoria aplastante, tras salir airoso de las polémicas declaraciones de Xavi sobre Lionel Messi

Joan Laporta se ha asegurado un mandato de cinco años como presidente del Barcelona, superando el desafío de Víctor Font a pesar de la tormenta que se desató en los últimos días de la campaña. El presidente saliente logró una victoria aplastante apenas unos días después de que las explosivas acusaciones de Xavi Hernández amenazaran con descarrilar su candidatura. Con el apoyo de los socios, Laporta centra ahora su atención en un futuro marcado por la remodelación del estadio y el dominio continuado en el terreno de juego bajo la dirección de Hansi Flick.

  • Una victoria contundente en medio de la agitación

    En una demostración decisiva de apoyo democrático, Laporta conservó la presidencia al obtener 32 934 votos, una cifra que eclipsó los 14 385 de Font. Las elecciones se celebraron en un contexto de tensión institucional tras las recientes declaraciones de Xavi, quien afirmó que Laporta había bloqueado personalmente el regreso de Messi en 2023. A pesar de esta «bomba», con una participación del 42,34 % de los socios con derecho a voto, la mayoría respaldó la trayectoria actual de Laporta. Los colegios electorales de Cataluña y Andorra estuvieron muy concurridos durante todo el domingo, y el Spotify Camp Nou, parcialmente renovado, acogió a más de 60 000 aficionados para celebrar la victoria por 5-2 sobre el Sevilla mientras se ultimaban los resultados.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    El desafiante discurso de victoria de Laporta

    Tras su victoria, Laporta agradeció a los socios su «demostración de democracia» y prometió un periodo de estabilidad sin precedentes. «En primer lugar, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a este maravilloso club que tenemos», señaló. «Es fantástico ver que los socios aún pueden elegir quién nos representa. Esta pasión es una alegría; hace que el club sea especial, así que gracias al Barça y a todos los socios que han votado hoy en una demostración de democracia. El resultado en sí es concluyente y nos da mucha fuerza, tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barcelona contra todo y contra todos. Los próximos años serán emocionantes. Serán los mejores de nuestras vidas».

  • La sombra de Messi sigue cerniéndose sobre el Barça

    La elección corría el riesgo de verse eclipsada por la revelación de Xavi de que se había vetado el regreso de Messi para evitar una «guerra de poder». Font intentó sacar partido de ello, instando a Messi a revelar la «verdad» y prometiendo una presidencia honorífica a la leyenda del club. Sin embargo, Laporta logró desviar la atención hacia el éxito del equipo de Flick. Mientras Font argumentaba que no comercializar la imagen de Messi le estaba costando millones al club, los socios se pusieron finalmente del lado de Laporta, quien opinaba que el argentino merece una estatua en el futuro, pero que su nombre no debería ser «explotado» con fines políticos.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    El camino que nos espera

    Laporta se enfrenta ahora al reto de gestionar la precaria situación financiera del club, al tiempo que supervisa la fase final de la tercera fase de construcción del estadio. En el terreno de juego, el equipo de Flick aspira a mantener su ventaja de cuatro puntos sobre su archirrival, el Real Madrid, en La Liga, mientras se prepara para el decisivo partido de vuelta de los octavos de finalde la Liga de Campeones contra el Newcastle United, tras el empate a 1-1 en el partido de ida.

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0