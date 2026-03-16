AFP
Traducido por
Joan Laporta ha sido reelegido presidente del Barcelona con una victoria aplastante, tras salir airoso de las polémicas declaraciones de Xavi sobre Lionel Messi
Una victoria contundente en medio de la agitación
En una demostración decisiva de apoyo democrático, Laporta conservó la presidencia al obtener 32 934 votos, una cifra que eclipsó los 14 385 de Font. Las elecciones se celebraron en un contexto de tensión institucional tras las recientes declaraciones de Xavi, quien afirmó que Laporta había bloqueado personalmente el regreso de Messi en 2023. A pesar de esta «bomba», con una participación del 42,34 % de los socios con derecho a voto, la mayoría respaldó la trayectoria actual de Laporta. Los colegios electorales de Cataluña y Andorra estuvieron muy concurridos durante todo el domingo, y el Spotify Camp Nou, parcialmente renovado, acogió a más de 60 000 aficionados para celebrar la victoria por 5-2 sobre el Sevilla mientras se ultimaban los resultados.
- AFP
El desafiante discurso de victoria de Laporta
Tras su victoria, Laporta agradeció a los socios su «demostración de democracia» y prometió un periodo de estabilidad sin precedentes. «En primer lugar, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a este maravilloso club que tenemos», señaló. «Es fantástico ver que los socios aún pueden elegir quién nos representa. Esta pasión es una alegría; hace que el club sea especial, así que gracias al Barça y a todos los socios que han votado hoy en una demostración de democracia. El resultado en sí es concluyente y nos da mucha fuerza, tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barcelona contra todo y contra todos. Los próximos años serán emocionantes. Serán los mejores de nuestras vidas».
La sombra de Messi sigue cerniéndose sobre el Barça
La elección corría el riesgo de verse eclipsada por la revelación de Xavi de que se había vetado el regreso de Messi para evitar una «guerra de poder». Font intentó sacar partido de ello, instando a Messi a revelar la «verdad» y prometiendo una presidencia honorífica a la leyenda del club. Sin embargo, Laporta logró desviar la atención hacia el éxito del equipo de Flick. Mientras Font argumentaba que no comercializar la imagen de Messi le estaba costando millones al club, los socios se pusieron finalmente del lado de Laporta, quien opinaba que el argentino merece una estatua en el futuro, pero que su nombre no debería ser «explotado» con fines políticos.
- AFP
El camino que nos espera
Laporta se enfrenta ahora al reto de gestionar la precaria situación financiera del club, al tiempo que supervisa la fase final de la tercera fase de construcción del estadio. En el terreno de juego, el equipo de Flick aspira a mantener su ventaja de cuatro puntos sobre su archirrival, el Real Madrid, en La Liga, mientras se prepara para el decisivo partido de vuelta de los octavos de finalde la Liga de Campeones contra el Newcastle United, tras el empate a 1-1 en el partido de ida.
Anuncios