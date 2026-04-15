Joan Laporta critica el arbitraje «vergonzoso» en el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid y confirma que recurrirá de nuevo ante la UEFA

Tras la eliminación europea en el Metropolitano, Laporta mostró su enfado por las decisiones que, a su juicio, perjudicaron al equipo de Hansi Flick en ambos partidos. Durante el Trofeo Conde de Godó, el presidente de 63 años mostró su incredulidad por la labor arbitral en la eliminatoria. El Barça cayó 2-0 en la ida y, pese a ganar 2-1 en la vuelta, quedó eliminado; además, Eric García vio la roja.

«Primero felicito al Atlético, pero el arbitraje de ayer, tanto del colegiado como del VAR, fue una vergüenza», afirmó. «Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida ya no nos pitaron un penalti claro y expulsaron a un jugador cuando era amarilla, porque Giuliano [Simeone] no tenía el balón bajo control. La roja nos perjudicó mucho».