JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, ha sido nombrado mejor jugador de la temporada de la Premier League sub-18 tras marcar 21 goles

Gabriel reconoció el apoyo del club, que le ayudó a mantenerse concentrado durante su meteórico ascenso en las categorías inferiores de Carrington, donde ha superado constantemente a defensas mucho mayores que él.

«Estoy encantado de ganar este premio», declaró a Mark Sullivan, de MUTV, en Carrington. «Doy las gracias a mis entrenadores y compañeros por ayudarme a conseguirlo. Desde que formamos el equipo sub-18 hemos mejorado mucho. Nos apoyamos y trabajamos duro unos por otros. Ha sido una gran temporada».