Jesús: Ronaldo no es egoísta... y por eso preferí darle descanso

A pesar de la amplia victoria, Jesús no ocultó sus reservas respecto a algunos aspectos negativos del rendimiento de su equipo, y subrayó que hay cosas que hay que corregir de cara a la próxima etapa.

Jesús declaró: «Lo más importante para nosotros era conseguir la victoria, y lo logramos con un 5-2, pero el rival nos causó algunos problemas en algunos momentos del partido, realizó un buen trabajo defensivo y cuenta con un delantero excepcional».

Y añadió: «Lo más negativo fue encajar dos goles, algo que no queremos, y tenemos que trabajar para corregirlo rápidamente, pero, en general, vamos por el buen camino y seguimos avanzando paso a paso».

El entrenador portugués se refirió al rendimiento defensivo y explicó: «Hoy no hemos estado en nuestro mejor momento defensivamente, especialmente en la zaga, y hemos echado en falta a Martínez, lo que ha afectado al equilibrio».

Continuó hablando sobre el estado de algunos jugadores y dijo: «Simakan no estaba en su mejor momento y se le notaba claramente el cansancio, sobre todo en la segunda parte, por lo que decidimos sustituirlo para preservarlo».