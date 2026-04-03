Jesse Lingard se muestra «orgulloso» de su histórico debut con el Corinthians a pesar del «duro» resultado, en su primera toma de contacto con el fútbol brasileño

El exjugador del Manchester United saltó al campo en el descanso, sustituyendo a Breno Bidon cuando el Corinthians ya perdía por 2-0. Su tarea se complicó considerablemente cuando su compañero Allan fue expulsado por un gesto ofensivo, lo que obligó a los visitantes a jugar gran parte de la segunda parte con solo 10 hombres.

Sin embargo, Lingard no dejó que la desventaja numérica mermase su impacto, ya que se mostró vivaz y creativo con el balón. Estuvo a punto de marcar un gol, pero su disparo a puerta fue despejado por una gran parada del veterano portero del Fluminense, Fabio. El partido terminó finalmente con una derrota por 3-1.