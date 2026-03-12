Getty/GOAL
Jesse Lingard revela que el consejo de su excompañero en el Manchester United, Memphis Depay, fue «el factor decisivo» para su fichaje por el Corinthians
Aspiraciones de los jugadores y detalles del contrato
El centrocampista de 33 años ha firmado un contrato que se extiende hasta el final de la temporada actual, con la opción de renovarlo por un año más. Durante su presentación oficial, el canterano del United expresó su claro deseo de sumar nuevos títulos a los que ya ha ganado durante su etapa en Old Trafford, y destacó su disposición para afrontar un entorno de alta presión y su motivación para ayudar al club a ganar trofeos.
«He venido aquí para ganar, para ganar trofeos», declaró Lingard durante su presentación. «Soy consciente de las expectativas, es una presión, pero me gusta».
La influencia de Depay
Un factor importante en la decisión de Lingard fue la presencia del exjugador Depay. Lingard admitió que las conversaciones con el internacional holandés fueron fundamentales para convencerlo de mudarse al Neo Quimica Arena.
«Él [Depay] me dijo que es el club más grande de Brasil y me describió a los aficionados, su pasión», dijo Lingard. «Y eso fue sin duda un factor decisivo en mi decisión de aceptar. Estoy muy motivado por estar en el campo con los demás jugadores y ayudarles a ganar».
Construyendo un legado
A su llegada, Lingard se sumergió en la historia del club, visitando la sala de trofeos para comprender el peso de la camiseta. Está decidido a dejar una huella duradera en el campo.
«Lo que más me impresionó [del Corinthians] fue la cantidad de trofeos ganados», afirmó. «Sabía que era un gran equipo, pero al visitar el museo me di cuenta de lo grande que es este club, de su historia. Quiero formar parte de ello y ganar campeonatos, dejar un legado».
Una dosis de realidad para los recién llegados
A pesar del entusiasmo inicial, Lingard fue testigo directo de los retos que le esperaban. Desde la grada, vio cómo sus nuevos compañeros sufrían una frustrante derrota por 2-0 en casa ante el Coritiba en la Serie A brasileña. El resultado sirve como recordatorio inmediato del trabajo que hay que hacer para que el Corinthians pueda aspirar a los máximos honores.
Los aficionados están ansiosos por ver si el veterano centrocampista puede reavivar su química con Depay para devolver al «Timao» al éxito.
