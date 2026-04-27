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Jesse Lingard analiza las opciones de Inglaterra en el Mundial y confirma que habló con Neymar tras su sorpresivo fichaje por el Corinthians
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Lingard confía en que Inglaterra gane el Mundial
Tras ser clave en el Inglaterra que llegó a semifinales del Mundial 2018, Lingard conoce lo necesario para triunfar. Desde su fichaje por el Corinthians, el jugador de 33 años sigue el torneo y confía en que el equipo de Tuchel tenga la calidad para ganar este verano en Norteamérica.
«Siempre hemos tenido opciones», declaró Lingard a la BBC. «En los grandes torneos siempre lo hacemos bien. Confío en los chicos y sé lo buenos que son, así que no veo por qué no».
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En contacto con Neymar en Sudamérica
La vida en Brasil ha puesto a Lingard cerca de grandes iconos del fútbol. El nuevo fichaje del Corinthians reveló que ha hablado con Neymar, quien volvió al Santos, el club de su infancia. Lingard espera enfrentarse al exjugador del Barcelona cuando el Corinthians se cruce con el Santos pronto.
«Siempre es bueno jugar contra jugadores de talla mundial», explicó Lingard. «Puedes ponerte a prueba contra algunos de estos chicos».
Recordando un momento viral en el que se burló de su excompañero del Manchester United, Marcus Rashford, por hablar con Neymar sobre el clima, Lingard bromeó: «Habría demasiados memes, así que quizá mencione el tiempo en Brasil... ¡hace sol!».
Haciendo historia con el Corinthians
Su fichaje por el São Paulo generó escepticismo entre algunos comentaristas locales, pero Lingard está acallando poco a poco a sus detractores. Hizo historia al convertirse en el primer británico en marcar en la Copa do Brasil, con un certero remate de volea contra el Barra. Fue un avance clave para un jugador que antes luchaba por alcanzar el nivel físico adecuado.
Pese a la presión, Lingard insiste en demostrar su nivel: «Sigo siendo un jugador de alto nivel. Elegí este reto por el tamaño del club y la liga. Tenía otras ofertas, pero vine a ganar un título».
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Adaptarse a la cultura brasileña
Fuera del campo, Lingard afronta la presión de jugar en uno de los clubes con más aficionados de Brasil. Ya ha visto la pasión de la afición del Timao, incluso a seguidores que acuden al campo de entrenamiento a exigir mejores resultados. «Nunca lo había vivido antes», explicó. «Los aficionados entrando al campo de entrenamiento... hablándonos. Se nota lo mucho que les importa que lo hagamos bien y ganemos. Eso solo nos da más motivos para ganar el día del partido».
Ahora afronta el desafío del idioma. En su paso por el FC Seúl de Corea del Sur dependía de un traductor, pero está decidido a hablar portugués para integrarse en São Paulo. «El coreano era muy difícil», admite. «Aprendí algunas palabras, pero aquí sí puedo aprender el idioma».